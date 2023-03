Държавата може да информира и да анализира причините за скока на цените, но не трябва да се меси в бизнеса и в ценообразуването. Това коментира в интервю за bTV Radio бившият вицепремиер и бивш министър на икономиката, транспорта и държавната администрация Николай Василев.

„Ние не живеем в комунистическа икономика, където държавата трябва да казва на частните търговци какви цени да имат. Всеки търговец в пазарната икономика може да слага каквито си иска цени. Може да слага надценка от 10,100,1000%, ако може да продаде нещо. Примерно ако сложи 1000 % надценка на яйцата, той вероятно няма да продаде нито едно яйце. На съседния щанд, на съседния магазин, в съседното село, ще има много по-евтини яйца и хората ще си купуват от там. Има невероятна конкуренция в търговската мрежа. Не съм броил броя на малките, средните и големите магазини и супермаркети в страната, но може би става дума за десетки хиляди. При това положение да се говори, че има картел между десетки хиляди търговци е глупаво. Държавата няма лошо да информира, да анализира, да коментира, да предлага, да призовава, не казвам думата да се моли, но да кажем да информира и да призове потребителите да са по-добре информирани, да купуват там, където им е изгодно и т.н. , но моля държавата да не се меси в бизнеса, защото това е друг модел на икономика, в който аз съм се родил. Като бях ученик, преброих в кварталния супермаркет, който като площ не беше малък, в него се продаваха 28 артикула. Сегашните млади хора не разбират какво им казваме в момента. Един пакет сол, един пакет брашно, няколко компота, няколко консерви и още няколко неща – да ги преброим до 28. Това се продаваше в тези магазини. В момента в големите супермаркети има няколко десетки хиляди артикула. Държавата да се занимава с ценообразуване е моделът на Северна Корея, Венецуела и Куба, които са от най-бедните държави в света. Не, благодаря, казано и на техните езици. Също така държавата според мен, която най-много се опита да контролира цените през последната година – това е Унгария. Аз съм живял в Унгария. Резултатът знаете ли какъв е? Елементарен дефицит на някои стоки, които бяха контролирани като цени и най-високата инфлация в Европейския съюз. Тоест – смятам, че държавата, ако се занимава с нещо, то не трябва да се меси на бизнеса в неговото ценообразуване. Нека се заеме с други реформи. И без това реформи няма в България, откакто сме влезли в ЕС в почти нито една сфера. Така че – държавата ако иска да си губи времето, да плаши гаргите и да събира точки служебен кабинет, който няма да ходи на избори, нека да го прави“, посочи Николай Василев.

По отношение на перспективите на страната ни за присъединяване към Еврозоната, Василев посочи, че винаги е смятал, че колкото по-рано се случи, толкова по-добре, но подчерта кои кабинети действително са искали приемането на еврото.

„След 2005-та година, след правителството на Симеон Сакскобургготски, знаете, аз участвах и в следващото коалиционно правителство на Тройната коалиция, за мен имаше само 2 проблясъка кога правителствата желаеха да влезем в Еврозоната. Това е ранният Борисов 1 и късният Борисов 3. Късният Борисов 3 с финансов министър Горанов вкара България в чакалнята. Браво. Нито преди това, нито след това някое правителство истински е искало да влезем в еврозоната. Или ако на приказки е искало, нищо не е направено. Сега хората, които нищо не направиха да се приближим до еврозоната казват, че не отговаряме на критериите. Добро утро! Ние 10 години отговаряхме и нищо не направихме. И през последните няколко години не се приближаваме, а се отдалечаваме“, каза още Николай Василев.

Бившият вицепремиер определи като неправилна финансовата политика и допускането на бюджетен дефицит.

„Аз съм най-големият критик на бюджетите и на политиките на – чудя се дали вече не са 6 правителства, от септември 2020-та година досега. Защото септември 2020-та по средата на пандемията последното правителство на ГЕРБ започна лека промяна в бюджетната политика, развързвайки кесията и раздавайки пари на ляво и на дясно, предизборно. И това нямаше нищо общо с пандемията. Тоест парите се раздават за неща, които не са свързани с пандемията. Ако не бяха се раздали, щяхме да имаме излишъци. След което, тъкмо бях ядосан на това, следващите правителства – първото служебно, второто служебно, редовното всъщност прахосваха пари със страшна сила и докараха България до много бързо увеличение на дълга – нещо като 1 милиард на месец пред последните месеци средно – най-големите дефицити в историята. И тази година се очертава още по-голяма финансова катастрофа – най-голямата. Затова казвам, че се нуждаем от реформаторско правителство. Ако зависи от мен, ако някой се вслуша в моите препоръки, тази година ние бихме могли да завършим годината без бюджетен дефицит, дори с излишък, както можеше да се случи и всяка от последните няколко години. Споменахте думата кризи. Знам за всички неща, които се случват в България и по света, но твърдя, че в България няма нито една криза. Има кризи, но те не са в България. Има война – не е в България, има природни бедствия – не в България, пандемия няма, рецесия няма. България има икономически растеж през всяка от последните години – без 2020-та, когато очевидно имаше пандемия. Няма нашествие на извънземни казвам. И няма друг вид проблеми, които да предполагат – няма бежанска вълна от мащаба на 2015-та година или от мащаба на това, което очаквам да се случи през този век, когато огромни вълни бежанци и мигранти биха могли да се насочат към Европа и през България. Тези неща ги няма. Бих искал ние да живеем по-позитивно без усещане за някаква криза и да сме готови и емоционално, и бюджетно за времената, когато наистина ще има криза. За тогава трябва да имаме големи финансови резерви, а сега трябва да спестяваме за черни дни, каквито сега няма. Тоест моята теза е коренно обратна на това, което се случва в държавата от няколко години“, каза още Николай Василев.

За предстоящите избори Василев посочи, че трябва да се стигне до формиране на редовно правителство: „Политическите сили обезателно трябва да направят кабинет, какъвто и да е, всеки от нас може да има своите предпочитания. Аз бих предпочел да има прозападен реформаторски кабинет, тоест които партии се припознават за прозападни, за реформаторски, ако обичат да преодолеят своите различия и своето его и да седнат да направят правителство. Други хора може да предпочитат друга комбинация, но най-глупавото е за 150-ти път да ходим на поредни избори и да ни управляват в безвремие служебни правителства, от които доволни – недоволни, всички знаем, че не това е бъдещето на страната и не това ще ни изведе до по-модерни времена“.

Николай Василев се въздържа да коментира шансовете на НДСВ на изборите: „Не ми е работа да коментирам НДСВ – аз съм бил министър от НДСВ и никога не съм напускал партията, друг е въпросът, че партията дълго време не ходеше на избори, все едно, че я нямаше, сега колегите решиха да участват и аз по-добре да си мълча, нека да пожелая успех, но не участвам.“

