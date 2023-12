„Когато една некоалиция, сглобка или както искате, се създаде по такъв странен начин, така продължава до края. Това не е работещ механизъм и не е добър модел в нито една държава по света.“ Това коментира в ефира на bTV Radio бившият вицепремиер и бивш министър на икономиката Николай Василев по повод конфликтите във властта през последните дни заради назначенията и бойкота на ГЕРБ на бюджетната комисия и законопроектите на кабинета, без този за промени в Конституцията.

„В моята младост съм прекарал 8 години в 2 коалиции в 2 Министерски съвета, втората от които беше много сложна. Там идеологическите различия между двете големи партии бяха в пъти по-големи, защото тук изобщо не става дума за много големи идеологически различия. Там ние бяхме почти противоположни, а сега те са сходни, но не могат да се понасят и не могат нищо да свършат заедно. Това не е добре за българския народ, за българското общество, защото така никаква сериозна работа не може да се свърши. Всъщност основните новини почти всяка седмица и всеки ден са почти едни и същи – кой с кого се скарал, кой кого обидил, кой какво напуснал, кой какво ново нещо иска различно от вчера или казва, че това, което искал вчера още не е изпълнено, горе-долу само това са новините в държавата. Ще ви кажа какви новини бих искал да има – това е демографският проблем и какви политики би трябвало да имаме в тази посока, ние нямаме никакви. На второ място – финансова стабилност, а сега се движим към антистабилност, на трето място опазване на границите, както от мигрантски вълни, така и по принцип да се готвим за война, защото целият свят се готви. Трябва да се занимаваме с големи неща – икономически растеж, инвестиции, работни места, приватизация, а ние се занимаваме с дребонотемия, които няма да имат никакво значение след няколко седмици. България трябва да има трайна ориентация към западната цивилизация, към модерните, свободни и цивилизовани държави, което сега на пръв поглед изглежда, че е така, но според мен не е достатъчно. Когато влезем в Шенген, в еврозоната, в ОИРС, към които не сме се запътили с големи стъпки, тогава ще кажем, че имаме някакви постигнати резултати.“, каза още Николай Василев.

По отношение на това дали правителството ще стигне до ротация, той заяви: „Според мен възможно е да стигнат, първо трябва да минат през бюджета, конституционната реформа, много други дреболии и боричкания по пътя, интересно ще ми бъде като гражданин какво ще стане по време на ротацията, защото не си я представям, че заменяме премиера Х с вицепремиера У и обратно, и с това животът продължава. Според мен политическата сила, която спечели последните избори и направи не малък жест, всъщност невиждан за мен почти никъде по света жест, първата политическа сила да даде почти 100% от управлението на държавата на една по-малка политическа сила, даже не на втората парламентарна група, а на половината от нея, разбирате какво ви казвам – това нещо не съм го виждал никъде. И всъщност тази малка парламентарна полу група се държи все едно е спечелила абсолютно мнозинство на избори, а то не е така. 4:1 не е така. И затова може би едните ще си представят – ние пак ще искаме 95% от министерствата, другите ще кажат – не, ние този път ще искаме 50. Не виждам решението на тази задача засега.“

Николай Василев коментира и казаното от Симеон Дянков за бюджета –че „Изглежда все едно сутрин на закуска имате торта „Гараш“ и след това нямате никаква храна за обяд, вечеря и за следващите дни. Харчи се изведнъж всичко“.

„Дянков е прав и е духовит освен това. Дянков се изрази кулинарно, интересно и съм съгласен с неговата констатация. Той казва така – вие залагате големи приходи, които няма да получите, обаче харченето започва от 1 януари. Тоест вие вече сте изхарчили големите милиарди евентуално преди ротацията, или след ротацията, или преди септември, и който управлява държавата – може да сте вие, може да е някой друг след септември, ще види, че му липсват много милиарди, а вие отгоре на тези липсващи милиарди сте заложили и дефицит от над 6 милиарда, значи проблемът е много голям. Според мен политиката на управляващите е неправилна. Аз изобщо не съм съгласен, че в държавата трябва да има дефицит през годините 2019-та-2027-ма за мен няма никакви условия на хоризонта, които да предполагат държава като България в такива добри години изобщо да има дефицит. Според мен трябваше да има излишък през всичките тези години. И ако беше така, вероятно отдавна щяхме да влезем в еврозоната, нямаше да има толкова висока инфлация, щяхме да имаме изключително висок кредитен рейтинг, изобщо всички успехи щяха да бъдат много повече. А сега сме на ръба на потенциални кризи.“, коментира Николай Василев.

За демографската криза в страната Василев посочи: „Ситуацията е по-лоша от по времето на Виденов по няколко причини. Първо Виденов управляваше само няколко години след 1989-та година, в края на 80-те раждаемостта беше около 120 000 деца на година, и това, че е имало малка криза 1996-7, и че 2-3 години е имало по-малко деца, все още населението е било 8 милиона и нещо, и следващите години можеше да се качва раждаемостта, както стана от тогава до 2009-та. След 2009-та тя постъпателно пада постоянно. Демографски мерки според мен в България е нямало изобщо никакви от 89-та година до сега. Имало е само няколко пъти споменаване на проблема, както можем да споменем, че ще пращаме космическа експедиция до Плутон, но и да го споменаваме, все тая, все едно че нищо не сме направили, както и не сме. Нищо не е направено, което да има траен резултат и да вдигне на година броя на ражданията с десетки хиляди на година. И сега няма, и не се очертава изобщо, защото нито една политическа сила не го припознава.“

Във връзка с бюджета и дълга на държавата, Василев каза също: „Сложихме преди няколко часа нов часовник на дълга, днес го експериментирахме, той работи, на кръстовището на „Раковски“ и „Аксаков“ в центъра на София, на 20-30 метра от Министерството на финансите. Те всеки ден могат да минават от там и да си го гледат. Часовникът показва по последни публични данни колко е дългът, защото до последния лев и стотинка не можем да го изчислим във всяка секунда. Винаги, когато се подават нови данни, ще осъвременяваме цифрите. В момента той е грубо 42 милиарда. Когато преди година и половина сложихме часовник на дълга на нашия офис на балкона на „Раковски“ и „Цар Освободител“ , той беше над 30 милиарда. Виждате как за година и половина имаме скачане с над 10 милиарда, а до края на следващата година ще наближи 50 милиарда, а до края на мандата ще бъде около 70 милиарда.“

Цялото интервю с Николай Василев можете да чуете на звуковия файл.