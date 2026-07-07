Летният туристически сезон е в разгара си, но зад добрата заетост в част от курортите се крият сериозни предизвикателства за бранша. Представители на туристическия сектор предупреждават, че приходите не отговарят на очакванията, докато разходите продължават да нарастват. Според климатолога и представител на туристическия бизнес Георги Рачев оценката на сезона трябва да се прави не само спрямо миналата година, а и спрямо нивата отпреди пандемията.

„Трябва да се сравнява не само с миналогодишния сезон, а и с предишни сезони и преди всичко с предковидните години“, коментира Рачев. По думите му България все още не успява да възстанови напълно позициите си отпреди COVID кризата, за разлика от други балкански държави.

Той посочи, че често се борави с големи числа за посещенията в страната, но тези данни не дават реална представа за състоянието на туризма.

„Ние се бием в гърдите с 13-14 милиона посещения, но в тези посещения включваме какво ли не – включително транзитни туристи. Въпросът е какви показатели използваме, за да оценим един туристически сезон като успешен“, каза Рачев.

Според него основният проблем остава липсата на ясна и достъпна статистика за реално реализираните нощувки, профила на туристите и тяхното поведение.

„Броенето в България е изключително трудно и от години остава неясно. Браншът няма достъп до Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), а ние искаме да знаем колко са реализираните нощувки, кои пазари работят най-добре, какъв е престоят на туристите и как се развива секторът“, обясни той.

По думите му един от сигналите за слаб сезон е липсата на силни периоди извън пиковите месеци.