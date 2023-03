“Има драстично покачване на цената на новите автомобили, като стига от 70 до 100%. С 30% са поскъпнали и автомобилите на старо” Това каза в ефира на bTV Radio Любомир Доросиев - зам.-председател на Асоциацията на вносителите на автомобили. “Все още не се е стабилизирал пазарът и се чака за нов автомобил между 8 месеца и 1 година. Все по- трудно и на вторичния пазар се намира автомобил на добра цена. Очаквам до 1 година да се нормализира пазара, но цените няма да паднат”, каза той.

“В Америка започнаха да излизат все по- често водородните автомобили. Това е бъдещето. Но първо ще се залее пазарът с електрически автомобили.”, допълни Доросиев.

