Нова платформа ще работи срещу изборните измами. Тя носи името Обединение за честни избори. Приоритет ще бъдат местните избори през есента, като от обединението са готови да действат и при евентуални предсрочни парламентарни избори. Това каза в интервю за bTV Radio Марио Русинов от Антикорупционния фонд.

„Антикорупционният фонд се занимава от вече близо 2 години с темата за купения и контролиран вот и в рамките на нашата работа, която беше свързана с един статистически анализ, който цели да открои рисковите секции от купен и контролиран вот, започнахме да създаваме мрежи от заинтересовани лица, било то журналисти, които се интересуват по темата, други анализатори и всъщност в рамките на работата, вече няколко пъти издаваме статистически анализ, си даваме сметка, че всъщност обединяването на всички хора, които се занимават с темата под една шапка и координирането, така че усилията на въпросните хора и координирането да не се разпиляват и да правят едно и също, а напротив – да има някаква синергия между различните субекти и да надграждаме заедно, да рекламираме откритията, които намираме, ни даде идеята да се допитаме и до други организации. Искаме усилията да са обединени на едно място, така че да постигаме по-голям резултат заедно. А и също така да имаме по-големи лостове за влияние на институциите, които трябва да отговарят – на правоохранителните органи. Да има един телефон, през който да си общуваме с МВР например или прокуратурата, за да може да се дава такава информация и да се противодейства съответно“, посочи Марио Русинов.

Проучвания на Антикорупционния фонд преди време определиха хиляди секции в страната като рискови за купен и контролиран вот.

„Събрахме на едно място всички данни от изборите от 2013-та година насам, като идеята беше да направим работещ модел, който да сочи къде има секции, които показват неконвенционално поведение, такова отклонение, което трудно може да се обясни с нещо друго, освен контролиран и купен вот. На базата на предходни изследвания, на базата на тези исторически данни и опита на различни експерти и журналисти, установихме, че има 3 индикатора, които са особено полезни. Например между два избора, които се случват в близък отрязък от време, да има много рязка смяна на политическите пристрастия, тоест от една партия с едни виждания избирателите масово заедно да отидат да гласуват за друга партия. От друга страна видяхме, че когато няма някакъв стимул или натиск в секции, които попадат в такива рискови места, обикновено избирателите проявяват нисък интерес. Тоест гледаме активността между 2 избора и ако има рязък скок или рязък спад, това показва, че има някакъв проблем. И последното – сравняваме средния резултат от общината по партии, и резултата в секции, така че да видим в коя секция се наблюдава нетипично висок резултат на партията-победител, като това също сочи, че може би се случва нещо нередно в тази секция“, обясни Марио Русинов.

От Антикорупционния фонд споделят опасенията на анализатори, че връщането на хартиените бюлетини може да се отрази на местните избори.

„Споделяме опасенията на тези анализатори, правилно отбелязват. Мандатите, които се печелят на местните избори – било то за общински съветник или за кмет могат да се спечелят с много по-малко гласове и става икономически много по-изгодно съответно да си купиш гласове или да ги изконтролираш по някакъв начин, за да обърнеш резултата. Затова и обединението за честни избори си е наложило като основна цел местните избори тази година. На местните избори много по-голям фактор е контролираният вот заради тези по-евтини мандати“, каза Марио Русинов.

Цялото интервю с Марио Русинов от Антикорупционния фонд можете да чуете на звуковия файл.