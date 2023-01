Омбудсманът Диана Ковачева съобщи в интервю за bTV Radio, че е получила жалби от хора с увреждания, че се затрудняват от изискванията за задължителна валидация на картите в градския транспорт, множество жалби срещу отпадането на картите за една линия, и на талоните за 10 пътувания. Днес Диана Ковачева изпрати писмо до председателя на Столичния общински съвет Георги Георгиев и до столичния кмет Йорданка Фандъкова за големия брой жалби.

„Жалбите само в последните няколко дни са десетки. За втори път съм сезирана по този проблем от гражданите, миналата година, когато беше общественото обсъждане на наредбата също реагирах и като цяло проблемите, които хората поставиха тогава, продължават да ги безпокоят. За съжаление тогава не се съобразиха с исканията и настояванията на софиянци. Надявам се този път да го направят, защото предложенията, които са влезли вече в наредбата и са в сила, на практика затрудняват софиянци и оскъпяват значително услугата, като освен това им отнемат и правото на избор – да изберат какъв тип карта например да ползват при пътуванията си. Хората се оплакват от няколко неща. Ако мога да ги обобщя – на първо място, че отпаднаха някои тарифни продукти, например месечната карта за пътуване с метро или месечната карта за пътуване по една линия с наземния транспорт. Това означава, че всеки, който до момента е ползвал карта за една линия, защото това е достатъчно да пътува до работа и обратно, сега ще трябва да си купува карта за всички линии на градския транспорт, което първо е по-скъпо и второ е излишно, това е услуга, от която на практика хората няма да се ползват. Също така те не са съгласни с отпадането на месечната карта за пътуване с метрото, защото по този начин трябва да си купуват целогодишна карта, която също е по-скъпа и на практика в сегашната ситуация трябва да инвестират много голяма сума пари, вместо да я разделят на месечни вноски и по този начин по-леко да понасят цените, които не са пренебрежимо малки. Смятам, че те са прави, прави са да възразяват и срещу отпадане на талоните за 10 пътувания, защото има хора, които не ползват толкова често градския транспорт и тези талони са им удобни, а също така им излизат и по-евтини. Така че – това са първата група оплаквания от страна на хората и те са прави да реагират по този начин“, посочи Диана Ковачева. Тя допълни, че в други държави има валидация на картите, но там качването на пътниците е само през първата врата и целият процес е организиран по различен начин.

„ Докато тук представете си в един претъпкан автобус на градския транспорт в час пик как всеки един ще може да достигне до апарата за валидиране, за да си валидира картата. На всичкото отгоре невъзможността да си валидира картата е свързано с глоба от 3 лева за всяко нарушение. Също така по този въпрос имам жалби на хора с увреждания, които се оплакват, че им е трудно да достигнат до валидиращите апарати и за тях това ще бъде ужасно голямо затруднение и по този начин хората няма да бъдат улеснени, а затруднени и санкционирани. Още повече, че всеки един човек, който трябва да си валидира картата, вече е платил за услугата. Тоест не става въпрос за нередовни пътници, а за хора, които са си платили и биха искали спокойно да си пътуват в градския транспорт. Това валидиране е насочено към статистически нужди, то няма отношение към комфорта на пътуване и по-добрата услуга, нито за самите пътници има някакво отношение да валидират една карта, която вече е платена. Затова при всички случаи валидирането трябва да отпадне, ако се обмисля, то трябва да е по начин, по който на хората да им бъде удобно“, обясни омбудсманът.

„Още един проблем поставят хората в своите оплаквания – че тези валидиращи апарати теглят пари на стойност един билет, когато те си доближат портфейла или чантата да валидират. Няколко жалби постъпиха при мен, затова поисках проверка да установи дали хората трябва да бъдат по-внимателни, когато преминават покрай тези валидиращи апарати. Друг проблем, който поставят софиянци е, че няма достатъчно пунктове за купуване на билети и че на практика те са недостатъчни, което допълнително ги затруднява. Наистина се надявам да бъдат преосмислени, макар и късно, тези промени, защото на практика целта на такъв тип промени трябва да е да бъдат привлечени хората да ползват повече градския транспорт, а за съжаление сега се оказва, че на практика става по-скъп и по-неудобен, а услугите на практика ги затрудняват, вместо да правят живота им по-лесен“, коментира още омбудсманът.

Цялото интервю на омбудсмана Диана Ковачева пред водещата Надежда Василева можете да чуете на следващия звуков файл.