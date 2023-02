“В момента във всички 265 общини в България работят около 24 000 служители” Това обясни в ефира на bTV Radio Силвия Георгиева - изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в България. “От много дълги години поставяме пред държавата въпроса за възнагражденията на служителите, но той винаги остава на заден план. Винаги въпросите за възнагражденията на служителите в общинската администрация са били второстепенни за държавата. В последните години става изключително трудно да намираме и да задържаме мотивирани хора. Към края на миналата година, средната работна заплата в общините достигна 1300 лева брутно възнаграждение”, обясни тя.

Цялото интервю със Силвия Георгиева пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.