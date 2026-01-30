Президентът Илияна Йотова ще избира сред пет имена за служебен премиер. Днес готовност да поемат поста заявиха председателят на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместници Маргарита Николова и Силвия Къдрева. В предишните дни съгласие дадоха също Андрей Гюров и Мария Филипова. Труден ли ще бъде изборът на президента? Ще успее ли служебният кабинет да гарантира честни избори? Каква подкрепа може да получи Румен Радев на предстоящия вот и от кои формации ще отнеме гласове?

Чуйте на следващия звуков файл анализа на темите от седмицата на политолога Димитър Аврамов и на социолога от „Алфа рисърч“ Павел Вълчев пред водещата Надежда Василева.