За четвърта поредна година популярни личности ще играят боулинг с кауза в рамките на инициативата „Подай ръка“. На 2 и 3 декември всички боулинг зали от веригата MegaXtreme Bowling ще отворят врати в подкрепа на „Федерация адаптирана физическа активност България“ (ФАФА България), която помага на деца и младежи с интелектуални затруднения да постигат спортни успехи в международни състезания. bTV Radio Group и bTV Media Group са част от инициативата.

Огромен е интересът към събитието. Над 80 корпоративни отбора са заявили до момента момента желание да подкрепят каузата на "Федерация адаптирана физическа активност" и нейните атлети.

На 2 декември местата в залата в Студентски град през целия ден вече са запълнени. Можете да играете там след 19 часа, както и в останалите 3 зали в София и Перник през целия ден. Инициативата продължава и на 3 декември, когато могат да участват и корпоративни отбори, и индивидуални състезатели, и можете да играете боулинг цял ден във всичките 4 зали. Събраните средства през тези 2 дни ще помогнат на талантливите деца и младежи с интелектуални затруднения, които се подготвят за голямо състезание следващата година.

Още за каузата и благотворителната инициатива – целия разговор със Слав Петков, основател и председател на "Федерация адаптирана физическа активност" и Мариана Метексинова от Българската боулинг федерация можете да чуете на звуковия файл.