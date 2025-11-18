Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към кмета Васил Терзиев, председателя на Столичния общински съвет и областния управител, с искане за преразглеждане на решението за двойно поскъпване на паркирането в София и разширяване на синята и зелената зона.

„Аз виждам, че има нагласа да се чуе мнението на гражданите и наистина призовавам да бъде направено.“, каза омбудсманът Велислава Делчева в интервю за bTV Radio в предаването „Важното, казано на глас“.

На въпрос какви са другите възможни ходове, ако решението не бъде преразгледано, тя обясни:

„Има възможност областният управител да осъществи контрол за законосъобразност, той има такава възможност, като върне решението на общинския съвет – било през съдебен контрол, това е една възможност.“

На въпрос дали промените са достатъчно мотивирани, Велислава Делчева каза:

„Още в първите дни, когато стана ясно, че е взето такова решение от Столичния общински съвет, в институцията на омбудсмана постъпиха много жалби от граждани не само срещу двойните цени, но и срещу разширяването на зоните за паркиране или увеличаване на времето, в което тези зони ще действат. Така че направихме много внимателен анализ на това, което е публикувано на страницата на общината, за да вземем своето становище. И всъщност това, което установихме е, че на първо място съгласно публикуваната информация на сайта на общината са направени обществени консултации под формата на писмени консултации. Това, което обаче аз забелязвам е, че има възможност според наредби на Столичната община, когато трябва да се вземат решения, които са обществено значими, ще засегнат голяма част от гражданите в много райони на общината, има възможност все пак да се разширят тези консултации, да се направят обществени обсъждания, дебати по отделните райони, които ние не намерихме информация такива да са били проведени в районите, които са засегнати. На второ място, разгледахме и мотивите. Виждаме, че са посочени обстоятелствата, които водят до вземане на такова решение, но все пак на мен лично ми липсват ясни и конкретни данни, които да бъдат приложени към тези мотиви, които да убедят гражданите на София, че е необходимо да се направят тези планирани промени и на първо място е това -защо се налага двойно да се увеличават таксите. Защо например паркирането през 2026г.да не бъде 3 лева вместо 4.“

По отношение на влизането на промените от 5 януари, в момент, в който страната ще стане част от еврозоната, Велислава Делчева посочи:

„Точно в този момент, в който всички се опитваме да убедим гражданите в това, че е добре за България да бъде приета в еврозоната и държавата се опитва да контролира увеличаването на цените, едно такова двойно увеличаване на синята и зелената зона на общината не дава добър сигнал. Още нещо, което е важно. С оглед на това, че в доклада, който е внесен в общинския съвет са посочени като цели разтоварване от движението на централната градска част, но не са разгледани и анализирани в достатъчна степен други възможности, които да постигнат посочените в доклада цели. И като пример мога да дам да се увеличи броят на буферните паркинги, да се изградят нови подземни паркинги, етажни такива, така че наистина в периферията на централната градска част да има възможност хората да паркират, което би облекчило движението в центъра. Това са и мерки, които изрично са посочени в Плана за устойчивост на градската мобилност на град София и би трябвало също да влязат в този анализ.“

„Недоумение буди и това, че не е анализиран в достатъчна степен и социалният и здравният ефект от това предложение и като говорим за центъра, се сещам какво става с паркирането около медицинските заведения, социални заведения, училища, детски заведения, градини и паркове, други обекти, около които няма други паркинги за посетители. Около болниците достъпът ще се силно ограничен и това ще засегне уязвимите групи – пенсионерите, хората в неравностойно положение, които използват коли.“, каза още омбудсманът.

Целия разговор пред водещата Надежда Василева можете да чуете на следващия звуков файл.