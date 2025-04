„Възможен е този вариант, тук зависи от Бойко Борисов, дали гърбът му ще позволи да се катерят, а той обича да ги пуска до някъде, но в един момент дърпа черджето и те се хлъзгат, качва ги на пързалката. Зависи от него. Но в крайна сметка мисля, че никой от тях няма да го направи, тъй като наистина те са си поставили тази цел. Представете си, че този доклад е отрицателен, което почти не е възможно, но всичко е възможно в политиката и в живота. Тогава задължително правителството ще падне според мен, но ако не, пак ще намерят сили и средства. Вие ако си мислите, че Делян Пеевски няма да управлява и няма да има негови хора в регулатори и в министерски постове, това просто е заблуда. Тогава сигурно ще има козметични промени, някои министри ще ги заменят с други. Заради хората мисля, че правителството ще направи всичко възможно.“ Така отговори Орхан Исмаилов, председател на партия „Свобода и достойнство“ и бивш заместник-министър на отбраната, на въпрос дали след излизането на доклада за еврозоната са възможни промени във властта и падане на сегашния кабинет.

По отношение на подкрепата на ДПС-Ново начало и как тя ще повлияе на управлението, Исмаилов посочи: „Като погледнем реално, това, което днес се случи е нещо, което се очакваше. Единственото ново е, че младежката организация на така нареченото АПС-земеделци, ДПС-ДПС, взеха решение, че така не може да продължи и мисля, че това е правилно за тях, защото самото влизане във властта, те даже не бяха и във властта, не бяха и в коалиция, не бяха и в сглобка, не знам какво правеха там. Това за мен е много неадекватно поведение на политическа партия, която твърди, че 35 години е във властта, и един от най-добрите коалиционни партньори във всяка една власт. Голямата фатална грешка, която допуснаха е в самото начало. Оттук нататък това, което правят – да, но това не променя нищо. Това утвърждава още един път вече явно, че Делян Пеевски управлява държавата.“

Цялото интервю с Орхан Исмаилов за политическата ситуация и отхвърления вот на недоверие можете да чуете на следващия звуков файл.