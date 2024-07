Развитието на ситуацията в ДПС зависи от това какво ще каже почетният председател на партията Ахмед Доган. Това коментира в ефира на bTV Radio Орхан Исмаилов, председател на партия „Свобода и достойнство“ и бивш заместник-министър на отбраната. Той посочи, че всяка партия има устав и колективните органи ще решат как да бъдат санкционирани тези, които не са изпълнили волята на почетния председател.

„Когато се изпуснат нещата и излязат вече пред медиите и пред публиката, вече е много късно, хората очакват развоя на събитията. Няма как счупеното да се залепи. Така го виждам аз.“, посочи Исмаилов.

На въпрос как тълкува посланието от страна на депутатите, близки до Доган – „Връщане назад няма“, Орхан Исмаилов отговори: „Въпросът е много точен и ясен. Връщане назад няма, това е, когато в едно семейство като се разделят, казват – връщане назад няма, единият трябва да отстъпи и да си ходи, няма как да се върнем отначало. Едната страна казва – това е новото начало, другата страна казва – връщане назад няма. Това е послание към другите от страната на Пеевски, че няма как да се случи ние да се разберем. Така че, с две думи – подайте си оставката и да продължим напред.“

На въпрос дали има еднолично управление на ДПС от страна на Делян Пеевски, Исмаилов отговори:

„Да сте видели другия съпредседател някъде да се появява, да обяснява? Ако се върнем назад във времето, можем да кажем, че г-н Пеевски беше говорител на кабинета Денков, когато имаше редовно правителство. Просто няма как който и да е съпредседател, когато е съпредседател с г-н Пеевски, да има възможността. Но предполагам, те това са го оценили. Това е все едно с мечка да ядете мед. Долу-горе, това е метафорично.“

За причините за напрежението в ДПС, Орхан Исмаилов смята: „Това е битката между почетния председател и г-н Пеевски, кой кой е и на кого принадлежи ДПС. Всичко друго, това, че имало деребеи, посредници, това са причини, които няма как да разцепят ДПС. Ако се върнем назад във времето, ако си спомняте в началото г-н Пеевски беше казал, че той ще се кандидатира за председател на ДПС, питаха тогава няма ли да има и други, той каза – всеки има право от членовете, но ще е един председател. След това Доган излезе с послание, че трябвало да има и съпредседател, тъй като имало такива желания. По една или друга причина, това е двойният подпис, с който да се контролира. Още тогава казах, че г-н Пеевски не подлежи на контрол и няма да се съобрази и казах – и трима съпредседатели да изберат, председателят, който ще се наложи в ДПС ще се казва Делян Пеевски. И така стана. А сега в момента това, което се случва, според мен е грешка – 17-те, които в началото бяха 14, те според мен ще станат и повече, тъй като хората допускат грешки при гласуването, после се покайват, тези процеси текат бавно. Те трябва да участват. Ето г-н Пеевски днес каза, че ги е поканил, но в крайна сметка те не се появяват. И как да се решат проблемите? Бягството от отговорност не решава проблемите. Така че – не е проблем, не е конфликт, това си е вече обявена война, метафорично казано, между почетния председател и г-н Пеевски. Пеевски вчера даде ход на почетния председател, каза, че той е на ход оттук нататък. За съжаление, когато в една партия лидерите са авторитарни, независимо от това ни парламентарни групи, ни колективни органи могат да вземат решения. Те се надяват да спасят положението. И тази роля се пада на г-н Доган.“

За изказванията на Хамид Хамид, че отношенията Доган-Пеевски са много по-силни, отколкото са между баща и син, и че проблемът е между Пеевски и деребеите в партията, Орхан Исмаилов коментира:

„Българският народ най-добре е казал - не ги слушайте какво говорят, а ги гледайте какво правят. Ако беше така, защо досега те не се снимаха заедно, за да успокоят страстите на симпатизанти и членове, или пък – защо тези 17 бойкотират и не участват? Те имаха събиране на областните председатели, днес са имали ПГ, защо не участват? А това вече когато човек се обръща – колко те обичам, или пък ние бяхме като баща и син, били сте, а сега какви сте? Излезте и го кажете. Това е с последни опити и надежда Доган и Пеевски да седнат и да се разберат. Те нямат и мандат, нямат и свободна воля, те просто са оковани в оковите на единия или на другия, те като говорят, не знаят какво да отговорят. Те толкова уважават почетния председател, толкова го обичат, и въпреки това гласуват против неговата воля. Това обич ли е според вас или фасадна любов, или интересчийска любов? Те не случайно се разделиха на автентичното и фейк-Пеевското ДПС. Нещата са в дълбочина и тепърва започват процесите. И днес това, което разбирам, което г-н Пеевски казва, че по устав той е председател, той е легитимен, той е избран от Националната конференция, той ги кани, а те защо не отиват? Трябва да има дебат, полемика и оттам нататък каквото сабя реши.“

