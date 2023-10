“Ако имаше реални стандарти по медицинските специалности и по здравни грижи, всяко едно отделение в страната би трябвало да прекрати работа. Няма лечебно заведение, в което да има достатъчно на брой медицински сестри” Това каза в ефира на bTV Radio Милка Василева - председател на Националната асоциация на професионалистите по здравни грижи. “Проблемът е от много години, през които не бяха взети мерки и сега ще страдаме от състоянието, в което е нашето здравеопазване в момента. Към момента в страната работят около 23 000 медицински сестри, но ⅓ от тях са на възраст над 60 години. Реално имаме нужда от повече от 30 000 нови медицински сестри, тъй като имаме открити нови лечебни заведения. Всяка година у нас се дипломират около 600 медицински сестри, ⅓ от тях веднага заминават на запад, а друга част не упражняват професията”, допълни тя.

Цялото интервю с Милка Василева пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.