„На мен ми се струва логично да има стремеж за пълен управленски мандат, какъв хоризонт – точно като видим как ще се справят с предизвикателствата в бъдеще, с провеждането на политиките, дали ще имат съгласие, дали комуникацията между партиите вътре ще бъде добронамерена или злонамерена, но това, което казах – че до момента виждаме една неочаквано добра комуникация, която може да бъде оценена позитивно, и това индикира за поне средносрочно развитие на това правителство. Но тепърва трябва да видим, защото има много казуси и дори външнополитически, не само войната в Украйна, еврозоната, и буквално ако продължи тази комуникация, която беше в преговорите по този добронамерен и конструктивен начин, това ще е добър знак за по-сериозен хоризонт на това управление.“ Това коментира в ефира на bTV Radio социологът от „Алфа рисърч“ Павел Вълчев, по отношение на прогнозата какъв хоризонт очаква за бъдещия кабинет на Росен Желязков.

За стабилността на управлението, зад което застават различни формации, Вълчев посочи още: „Това е всъщност големият въпрос. Видяхме, че докато протичаха преговорите, всъщност бяхме свидетели на една доста цивилизована комуникация, каквато не сме свикнали последните години между партньорите да наблюдаваме, нямаше изтичане на информация, някакви критики към партньорите, спомняте си сглобката какво беше, те си бяха основна опозиция сами на себе си, едната партия на другата. Така че ще видим всъщност как ще се развият нещата.“

По отношение на направените компромиси, за да се стигне до кабинет, Павел Вълчев коментира:

„Факт е, че за да се стигне до това редовно правителство, всеки един от политическите играчи е трябвало и е направил със сигурност компромиси. Те могат да бъдат разглеждани на различно ниво, както в чисто идеен и политически план, за провежданите политики, за тези политики, които са планирани да бъдат провеждани, за реакцията ако щете на управлението при различни ситуации. Но всъщност кой колко голям компромис е направил, може би ще разберем и ще видим и в бъдеще, не за друго, а защото ние нямаме отговор на много от въпросите и темите, по които знаем, че има противоречие между участниците в правителството. Росен Желязков днес каза, че приоритет за правителството ще бъде новият бюджет и еврозоната, и по двете теми има различни тези на участниците в правителството за това как трябва да се подходи. За еврозоната знаете БСП и ИТН не го поставят като нещо, което трябва да се случи по-бързо във времето, докато при ГЕРБ това е ключов приоритет, който трябва да се случи сега или веднага. Ще видим по тази тема кой всъщност ще отстъпи. За бюджета също, най-малкото на чисто идеологическо ниво можем да говорим и идейно, че БСП са за по-социални и по-леви мерки, докато очевидно, че за ГЕРБ е изключително важно и досега като са управлявали да има финансова стабилност в страната. Така че, компромисите от една страна със сигурност всички са ги направили, но от друга ние сега тепърва ще видим кой ще прави компромиси и доколко ще са склонни въобще да правят такива компромиси.“

Цялото интервю със социолога Павел Вълчев можете да чуете на звуковия файл.