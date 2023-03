1,2% е разликата между Продължаваме промяната-Демократична България и ГЕРБ-СДС сред твърдо решилите да гласуват. Това показва проучване на „Алфа рисърч“ за електоралните нагласи нагласи на старта на предизборната кампания. ПП-ДБ водят с 26,4%, а ГЕРБ-СДС са втори с 25,2%. Изследването е направено в периода 21-27 февруари тази година, със собствени средства на Алфа рисърч и е публикувано на сайта на агенцията. Проучването е проведено сред 1007 пълнолетни граждани чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните.

„Разликата между първата и втората политическа сила според нашето изследване е изключително минимална. Можем да говорим за паритет в момента към подкрепата за тях, като причините за това можем да търсим в различен план. Така или иначе ми се струва важно да се отбележи, че ПП и ДБ успяха да постигнат една от основните си цели, която беше свързана с обединението им, а именно да са първа политическа сила, макар и символично, към момента можем да кажем, че са първа политическа сила, със символична преднина имам предвид. Но от друга страна не успяват да получат сумарния сбор от резултатите, които имаха на последните избори. Това е от друга страна един потенциал, който ако бъде използван правилно и бъде реализиран, може да увеличи техния резултат. Нека да обърна внимание и на това, че само най-твърдите привърженици на партиите са хората, които казват, че ще гласуват. Това важи съответно и за Продължаваме промяната и Демократична България, тоест ако те успеят да мобилизират, да мотивират най-младите хора и хората, които не са толкова политизирани да следят политическия живот активно в страната, които решават между другото да гласуват в последните дни преди изборите, ако успеят да ги мотивират, могат да получат много добри резултати“, коментира социологът Павел Вълчев от „Алфа рисърч“ в интервю за bTV Radio.

"Що се отнася за ГЕРБ, те получават резултат, който им дава възможност, те също имат потенциал за ръст в електоралната подкрепа, който се крие основно в жителите на областните градове, техните привърженици от областните градове, които към момента виждаме, че не са достатъчно мобилизирани, мотивирани да гласуват на предстоящите избори. Така че това е изключително важно за първите 2 партии – да видим в каква посока, кои ще успеят по-добре да реализират този потенциал, който имат. Можем да кажем, че е възможно всякакво обръщане – първият да стане втори, вторият да стане първи, или пък да останат така, да се увеличи разликата между тях, но това ще го видим – до голяма степен зависи от това предизборната кампания как ще протече и дали ще успеят да мотивират своите избиратели“, посочи още Павел Вълчев.

ДПС е трета политическа сила според проучването с 13,2%, а четвърти са „Възраждане“ с 11,3%.

„Може да се каже, че има известно съперничество за третото място и то се крие в това, че ДПС има относително устойчиви резултати във времето и подкрепа, докато при Възраждане отчитаме позитивен тренд – увеличаване на подкрепата от последните парламентарни избори. Ако този ръст продължи, може да се очаква, че ще стане по-оспорвана битката. Към момента ДПС успяват да задържат третото място, но ако продължи позитивният тренд при Възраждане, е възможно те да успеят да се преборят и за третото място. На пето място са БСП, които търпят електорални щети, ерозия в подкрепата, което е резултат от на първо място вътрешните противоречия, конфликти, които всички ние чухме, изключване на хора от партията и т.н. На второ място е появата на нов политически субект – Левицата. Виждаме отлив на симпатизанти на БСП, които отиват към левицата, но не само към нея, а също и към Български възход и към Възраждане. Това са петте политически сили ,които можем да кажем, че със сигурност ще бъдат в следващия парламент“, каза още социологът.

„Има още 3 партии, които са под чертата, но с близки резултати и възможности да се преборят за влизане в парламента. Това са Български възход, които сега са 3,8 %, знаете – те бяха в парламента, Левицата – новосформирано обединение от партии – 3,6% и ИТН – 3,2 към момента.“, отбеляза още Павел Вълчев.

От „Алфа рисърч“ са поставили и въпроса – „В случай, че не достигнат гласовете да се формира правителство около ГЕРБ или около ПП-ДБ, бихте ли подкрепили широка коалиция между двете формации, за да има редовно правителство?“

„И тук виждаме, че е изключително ниска подкрепата за подобна идея – едва 5% казват, че биха подкрепили безрезервно, а 28 % казват, че биха го подкрепили под определени условия и с известно колебание, а 50% са против подобна идея за събиране на двамата най-големи политически играчи в едно управление под някаква форма. Кои подкрепят най-много тази идея – при големите партии виждаме, че симпатизантите на ГЕРБ са по-склонни да приемат тази идея, отколкото привържениците на ДБ и ПП. При останалите партии нека да кажа, че най-сериозните противници на подобна идея и коалиция са привържениците на Възраждане и БСП“, каза още Павел Вълчев.

Цялото интервю с Павел Вълчев пред водещата Надежда Василева по bTV Radio можете да чуете на звуковия файл.