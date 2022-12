Ако има избори сега, до голяма степен електоралните нагласи ще повторят тези от предишните избори през октомври. Това коментира пред bTV Radio социологът от „Алфа рисърч“ Павел Вълчев, позовавайки се на национално представително проучване, което е част от регулярния мониторинг на агенцията. То е проведено в периода 1 - 13 декември 2022 г. сред 1023 пълнолетни граждани от цялата страна, чрез пряко стандартизирано интервю с таблети. Използвана е двустепенна, стратифицирана по регион и тип населено място извадка с квота по пол, възраст, образование. Проучването е публикувано на сайта на "Алфа рисърч" и се реализира със собствени средства.

„Към момента можем да говорим за едно разочарование у част от избирателите, което можем да открием на 2 нива. Към момента регистрираме намерение за участие в изборите, което е изключително ниско – 35 процента. Рекордно ниско, тоест може да се каже, че има един продължаващ отлив на избирателите. И второто, което касае всяка една от партиите – че партиите, които са в парламента и основните политически играчи в страната, може да се каже, че в различна степен губят подкрепа, което се дължи основно на факторите, свързани с политическата криза и невъзможността тя да бъде разрешена по един или друг начин. Трябва да се отбележи, че този отлив е в различна степен – процент, 2 %, 2,5 %, при едни е повече, при други е по-малко, но структурно, партиите в общи линии запазват подредбата си и подкрепата, която имаха на изборите преди 2 месеца. Може да се към момента, че до голяма степен има повторение на електоралните нагласи или много близки нагласи до тези, които бяха преди 2 месеца на изборите. От друга страна, регистрирането на ниска избирателна активност крие рискове или някакви неочаквани обрати и изненади, свързани с това, че само твърд електорат или хора, които са по-радикализирани биха отишли да гласуват“, посочи Павел Вълчев.

