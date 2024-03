“Свидетели сме на изключително драматична комуникация между двете управляващи сили. От друга страна аз продължавам да вярвам и съм оптимист, че ще се стигне до някакъв вид компромис, споразумение и ротация” Това каза в ефира на bTV Radio социологът от “Алфа Рисърч” Павел Вълчев. “В нашето изследване не виждаме сериозно разместване на електоралната подкрепа за политическите играчи. Няма основание някоя политическа сила да иска избори, за да получи по-добри позиции. И не на последно място самите обществени нагласи са, че хората предпочитат да се осъществи ротацията и Мария Габриел да стане министър-председател спрямо това да има предсрочни избори”, допълни той.

