“С оставката на ген. Атанас Атанасов като председател на комисията за контрол над службите наблюдаваме поредната криза, свързана с настоящото управление” Това каза в ефира на bTV Radio социологът от “Алфа Рисърч” Павел Вълчев. “Виждаме поредица от събития, които задълбочават кризата, отколкото да я решават. Има ескалация на напрежението, която не води до конструктивни решения. Въпросът е дали това е част от принципна борба или по-скоро се свързва с предстоящите местни избори”, допълни той.

“Обяснявам си защо управляващото мнозинство бяга от думата “коалиция”. Те са основни политически опоненти, факт е че се получи много трудно това управление, след поредица от кризи. Видимо е, че ДПС подкрепят това управление без да участват. За мен не е толкова ключово дефинирането на това управление, ясно е, че е постигнато с много компромиси и в името на придвижване на страната напред”, каза още Павел Вълчев.

