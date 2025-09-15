“Темата на петия вот на недоверие е изключително чувствителна и бих казал актуална. Това е тема, която българското общество отчита като проблем.” Това каза в ефира на bTV Radio Павел Вълчев от Алфа Рисърч. “Данни на Алфа Рисърч от месец юли - последното наше изследване, в което на въпрос за съмнения за корупция еднакво активно ли работят прокуратура и разследващи органи и по случай, свързани с управляващи опозиция, ние виждаме, че всъщност голямата част от обществото - 80% всъщност казват, че имаме проблеми. Към това, ако прибавим все пак и случаите, които са от последните седмици, месеци, където виждаме такъв тип, примерно, пътни инциденти, при които усещането в обществото е, че няма да има справедливост, няма да се случат нещата по най-честния начин. Когато говорим особено за случая с варненския кмета, в момента има всъщност такива протести, които са политически, граждански. Тоест не може да се каже, че по някакъв начин рязко се разграничават нещата, още повече, че всъщност тук идеята на опозицията е, че всъщност варненския кмет е жертва на политическо преследване. Може да се очаква, че ще има точно такъв тип реакция, но това, че ще се чуе разказа на опозицията, ще бъде говорено по тези теми, въпреки че с висока степен сигурност може да се очаква, че няма да се стигне до успешен вот на недоверие.”, допълни той.

