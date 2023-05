Има мотивиращи сили между първите две политически сили да постигнат съгласие. Те са свързани и с това, че виждаме, че са атакувани от различни страни и понасят негативи. Има външни фактори, които сплотяват водещите политически сили. Предвид последните събития, би трябвало да са склонни към по-големи компромиси.

Цялото интервю с Павел Вълчев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.