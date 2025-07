„Получаваме много сигнали, не са единици, това са ежедневни сигнали. Именно една част от сигналите са за подвеждане в информацията на етикетите. След като вече имаме ясно Да, че България ще приеме еврото от 1 януари 2026г., трябва да има ясни критерии в този период до приемането на еврото, а и след това. Трябва да има ясни изисквания за етикетите – да не бъдат с различни цветове, да са в един и същ формат, шрифт, големина, независимо дали това е българската валута или еврото. Съответно на много места във веригите еврото е изписано на латиница, това също не трябва да се допуска, тоест един лев и едно евро трябва да бъде изписано на кирилица, на този език, на който комуникираме с вас.“ Това каза в ефира на bTV Radio Пейо Майорски, председател на Асоциацията за защита на потребителите, по повод сигналите на потребители за обозначението на цените в лева и евро, което е предизвикало объркване и за промените, които ще предложи правителството в Закона за въвеждането на еврото, свързани с етикетирането.

За данните на НСИ за инфлацията и поскъпването на стоки и услуги, и как може да бъде установено дали това е обосновано, той обясни:

„В редица от секторите това нещо може да бъде доказано – дали е обосновано или е спекула. Най-вече в зеленчуците като цяло, ние бяхме свидетели на една доста лоша година – март месец времето така удари производството и плодовете като цяло, че е съвсем нормално цените да вървят нагоре – череши, ябълки, всичко това беше засегнато, но другите сектори, които са по-трудно доказуеми, много трудно можем да докажем, защото те не се влияят от метеорологичните условия, те се влияят от търговските взаимоотношения между държавите. Ние сме свидетели на 2 войни в света, които малко или много водят до увеличаване на цените. Вземайки този фактор и виждайки какво е отражението на фактора върху дадените цени, можем да разберем дали има или няма спекула, защото ако цената се е повишила многократно повече, отколкото е необходимо, това означава, че има спекула.“

По отношение на ефекта от проверките на регулаторите за евентуална спекула с цените, Майорски посочи:

„От самото начало, освен, че чуваме гръмки думи и медийни кампании, аз не виждам никакъв резултат и много често си задавам въпроса какво ще прави НАП в тази комисия, какво ще прави КЗК – ще ходи да пита по сергиите дали са се споразумели да продават доматите на една цена ли? И по-скоро какво прави КЗП по въпроса, защото ние сме свидетели, а имаме и сигнали от съвсем скоро, които показват, че КЗП в момента не се справя с регулярните въпроси, с най-малките проблеми, които възникват при потребителите от страна на търговците, камо ли със спекулата при цените при приемането на еврото. Няма ясен механизъм, по който това нещо ще бъде следено, за да могат всички потребители да знаят какво ще се случва и как ще се случва. Ако пък попаднете в капана на спекулата, към кой ще се обърнете? Ние сме свидетели, че обръщайки се към КЗП, отсреща няма отговор. Те са една касичка за сигнали, които пренасочват към други агенции, агенциите от отсрещната страна си свършват работата, а КЗП не предприема никакви действия.“

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.