“Имайки предвид каква е практиката в други страни, където има пълна забрана - те не са много в световен мащаб, а в ЕС няма нито една държава, където да е изцяло забранен вейпингът” Това каза в ефира на bTV Radio председателят на Сдружение “Вейпинг Асоциация - България” Пенчо Бояджиев. “Практиката показва, че ефектът е изключително разцъфтяване на нелегалната търговия. Нелегален внос, контрабанда, изобщо не спада потреблението, не спада търсенето. Има няколко държави, в които е въведена пълна забрана, но част от тези държави, които са по-големи - визирам Бразилия, Индия, Турция има огромни количества нелегални продукти, които се продават и там тези забрани не вършат никаква работа”, допълни той.

