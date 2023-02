Липсва контрол от страна на НЗОК срещу фалшивите хоспитализации. “Много често пациентите ги приемат в понеделник по документи и им казват да се прибират вкъщи и в петък да се върнат, за да бъдат изписани. Лобизъм седи в основата на това да се правят изследвания в болници по клинични пътеки, а не в доболничната помощ. Надписват се несъществуващи процедури и се харчат много публични средства”, допълни тя.

Според Пенка Георгиева електронната система, която да показва къде има свободни легла в болниците за тежки и спешни случаи не работи в реално време, защото по този начин се защитават икономически интереси. Тя обясни, че все още спешните медици обикалят болници, които отказват да приемат пациента в линейката. “Защо спешните екипи все още не знаят във всеки един момент къде има свободно легло? И във всеки един момент да се знае от НЗОК колко пациенти лежат в дадено лечебно заведение и да може да провери”, попита тя.

Цялото интервю с Пенка Георгиева пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.