Недостигът на кадри е един от сериозните проблеми в железниците. Това коментира в ефира на bTV Radio инженер Петър Бунев, председател на Синдиката на железничарите към КНСБ. По повод вчерашния инцидент на Централна гара в София, при който локомотив на влак се удари в друг влак, който беше спрял на същия коловоз, Бунев посочи, че вероятна причина може да е прилошаване на машиниста:

„Като човек, който познава технологията и е работил в такава гара, мога да кажа, че няма каква друга да бъде причината, тъй като са спазени нещата, машинистът влиза върху зает коловоз, на който има друг влак, той е бил първо уведомен и второ има добра видимост, от по-далеко вижда, че има влак пред него и няма нищо по-нормално от това човекът, който е най-отпред на влака да спре. Затова съм склонен и почти съм убеден, че е станало нещо с машиниста, друг е въпросът вече какво. В случая това е един инцидент, който се е случил и причината е, че машинистът не е спрял, но защо не е могъл да спре, това, което казва, че му е станало лошо, може да му е станало лошо. Явно е имал някакъв проблем човекът.“

За извънредния труд, който полагат работещите, председателят на Синдиката на железничарите в КНС коментира: „Това е обществена тайна, ние като синдикати нееднократно сме повдигали темата, мога да ви кажа, че към 20 и няколко процента са липсващите от маневрения персонал. В БДЖ последните години се полага извънреден труд и това не е тайна. Така че условията са тежки за работа. Колегата машинист не е и първа младост, човек над 50, а то и цялата компания вече влиза във възраст над 50 години. Човешко е нещо да му е станало. Аз затова се учудвам – викат ще го накажем, но ако наистина на човека му е станало нещо?“

По отношение на недостига на кадри в системата, Бунев заяви: „В НКЖИ последните данни, които бяха – около 10%, 1300 човека, дори минават 10-те процента, защото по щат са 11500, но имайте предвид, че и тези, които работят – имаме над 600 пенсионери, които запълват такива места. Аз говоря и с колегите, които работят на Централна гара – няма достатъчно хора и ги викат извънредно на работа. Трудно ще е така.“

„Трябва да бъде ясно, че трудът е доста тежък в железниците. За да работиш като машинист в маневрата и хората, които са в експлоатацията, през 3 до 5 години всички са длъжни да минат на психо преглед, че са психично здрави, да са физически здрави. Минаваме през изпити, понякога и извънредни по правилниците, по които се управляват железниците, така че при това положение няма как да дойдат кадри, ние отдавна го алармираме. При 94 човека, доколкото си спомням, които трябва да бъдат в маневрата, защото това е 24/7, 22-ма липсват. Това значи, че някой трябва да работи и се води извънреден труд. Вярно е, че се плаща на хората, но това е тежък труд и когато е за сигурността, трябва да бъде намален до минимум. Не може да изчезне съвсем, но трябва да бъде намален, защото има колеги, които минават и 150 часа, а по принцип извънредният труд е забранен.“, каза още Бунев.

По отношение на постигнатото в новия колективен трудов договор, Бунев обясни:

„Като база взехме средната работна заплата за страната, като имате предвид, че в железниците винаги е била под нея, сега сме над нея с 21,6% и подписахме и 4-годишно споразумение, в което сме си поставили като цел за 4 години да стигнем средната работна заплата, като първа стъпка беше да направим сега от 1 юли още 5% увеличение на заплатите. От 1 януари 2025г. за всички служители ще има допълнително здравно осигуряване, защото това е един от големите проблеми в нашата страна – когато се отиде по болници. Решихме да подобрим условията на труд там, където са по-лоши. Даже минахме в по-голямо желание – ако искаме да привлечем хора, да дойдат млади, а инвестиции в момента се правят в инфраструктурата и ще се търсят по-високо квалифицирани хора, даже имаме записано в това споразумение – да се построят и жилища за млади специалисти. Ако не можем да дадем конкурентна заплата, такава, каквато я търсят на пазара, особено в София, Варна, Пловдив, Бургас, могат да се предоставят такива жилища. Да тръгнем с университетите, да покажем на хората, че ако дойдат, ще има една сигурност. Да покажем, че може в железниците да се работи при по-добри условия, особено след инвестициите.“

Цялото интервю пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.