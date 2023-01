“Лимитирани са възможностите на властта за мерки срещу инфлацията” Това каза в ефира на bTV Radio Петър Ганев - старши изследовател в Института за пазарна икономика. “Трудно можем да говорим за някакъв ход, който да гарантира ефект. Още повече, че обикновено различни политики се правят в рамките на бюджета. Доста са лимитирани възможностите, първо защото просто удължихме бюджета, а сега отиваме очевидно към избори и въпросът е кога ще се формира правителство”, допълни той.

Каква ще е инфлацията през следващите месеци, колко са големи шансовете за влизане в еврозоната, ще се повиши ли процентът на лошите кредити? Чуйте цялото интервю с Петър Ганев пред водещата Лили Ангелова.