Няма изненади в представения от Асен Василев проектобюджет за тази година, каза пред bTV Radio Петър Ганев – старши изследовател в Института за пазарна икономика.

„Много от нещата, които чухме вчера на брифинга са неща, които и ние говорим през последните седмици, а именно конкретни стъпки, които да смъкнат дефицита до 3 процента и те включват капиталовите разходи, разходите за издръжка, и двете пера очевидно могат да се намалят много, включват по-голям дивидент от държавните дружества, където най-вероятно ще има дебат, тъй като всяко дружество обикновено иска да запази част от тези средства, а особено в енергетиката, където са голяма част от тези печалби. Така че това е нещо, което депутатите ще обсъждат. И включва и повече приходи – и по Плана за възстановяване, и от ДДС са заложени повече приходи, предстои да видим обосновката какво подкрепя това, че ще има повече приходи в бюджета от ДДС, при положение, че по-голяма част от отстъпките в данъка остават – тоест върху брашното, върху хляба, тези 7-8 отстъпки, те са до края на 2023-та година, и съответно остават в сила, въпросът е във визията на Асен Василев от къде ще дойдат повече приходи от ДДС.“, посочи Петър Ганев.

"По-интересният дебат ще бъде за догодина, тъй като тогава могат да се разгърнат повече политики. Сега е късно - средата на годината, наистина по-скоро закърпваме бюджета и водещата тема е как да вържем дефицита, вдигайки пенсиите и някои други плащания. Следващата година заявката и на двете водещи формации е да няма вдигане на данъци, но със сигурност ще има вдигане на минимална работна заплата, може би максималния осигурителен праг ще се дискутира, тоест има много такива социални плащания, които са обвързани с тежестта върху труда, и те ще бъдат обсъждани, тъй като по-високите разходи водят до това, че по-трудно се връзва бюджет с 3% дефицит, а ние трябва да го правим всяка една година", каза още Петър Ганев.

Цялото интервю на Петър Ганев можете да чуете на звуковия файл.