“Самият факт, че за 3 години седми път отиваме на избори показва само, че мога да бъда умерен песимист как ще излезем от тази криза” Това каза в ефира на bTV Radio Петър Кънев, водач на листа от БСП. “Липсата на лидери в държавата, егоизмът на нашите политически водачи, егоцентризма, слагането на червени линии на всичко - вие сте свидетели, че всяка една от политическите сили непрекъснато поставя някакви червени линии. Всичко това преди избори е една глупост. Всеки се е затворил в своя малък и тесен електорат - пази си чисто партийното присъствие и общо взето не го вълнува много какво ще става с България”, допълни той.

