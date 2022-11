Депутатът от БСП Петър Кънев заяви в интервю за bTV Radio, че до преди седмица е бил пълен песимист и е смятал за абсурдно да има правителство, но вече има затопляне на отношенията. „Има много акушери на подобно правителство, но шанс има и отвсякъде се чува това“, посочи Кънев.

През 2005-та година той беше част от преговорния екип за съставяне на кабинет, а разговорите между партиите тогава продължиха близо 3 месеца.

„Различията, които тогава имахме между БСП, НДСВ и ДПС бяха доста сериозни даже червените линии бяха по-ярки, по-дебели от сегашните. Спомням си едно великолепно изказване на Симеон Сакскобургготски, който беше казал, че нямат никакво значение нещата, които след 5 години няма да имат никакво значение. Аз бих препоръчал на сегашните партийни лидери да помислят това, което се случва как ще изглежда след 5 години. Тогава, ако не беше направен този компромис между трите политически сили, сега нямаше да бъдем член на ЕС или щяхме да влезем след 5-6 години. Трябва да надмогнат своето его политическите сили и да търсим някакъв вариант. Трябва да се работи по схемата солидарна отговорност, да мислим по това, което в момента е толкова актуално – как да надмогнем своето его, как ще изглежда след 5 или 10 години“, каза още Петър Кънев.

„В коридора на Кирил Петков му казах, че в политиката думата никога не трябва да се казва никога. Към днешна дата ми се струва, че тази турболенция, която съществува в нашия политически живот може да бъде преодоляна“, коментира още депутатът от БСП.

„Нищо не може да обедини политиците освен интересите на собствените им партии. Но в ситуацията, в която сме в момента все се надяваме, че здравият разум ще надделее и така наречената солидарна отговорност ще вземе връх, за да имаме редовно правителство с мандат поне година- година и половина, за да вървим напред“, посочи Петър Кънев.

