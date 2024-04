“Поредните предсрочни парламентарни избори няма да променят нищо” Това каза в ефира на bTV Radio депутатът от БСП Петър Кънев. “Моето усещане е за умерен песимизъм и той идва от това, че последните 9 месеца преливахме от пусто в празно. Аз имам сериозен стаж в българския парламент и трябва да ви кажа, че такъв хаос и такова чудо досега не е имало. Почти не е имало закон, който да приемем и който след това 2-3 пъти да не го поправяме. Утре отново имаме извънредно заседание да ремонтираме прочутите поправки в Конституцията”, допълни той.

Цялото интервю с Петър Кънев може да чуете в прикачения звуков файл.