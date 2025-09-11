„Полша активира чл.4-ти от Договора за НАТО, з първи път това се прави от руската анексия на Крим и от 2022г., когато започна агресията срещу Украйна, така че поляците са преценили, че е достатъчно сериозен проблемът и той е такъв, разбира се, че ще бъде драматизиран малко повече по медиите, но и на руската страна няма никакви основания да се вярва, защото те казват, че са били насочени срещу цели в Западна Украйна, но дроновете, които паднаха, не са въоръжени, на тях нямаше експлозиви. Напротив, поляците започнаха да показват дронове, които са с добавени резервоари, за да имат малко по-голям обсег, тъй като тези дронове са малко по-малки, те се използват основно за разузнаване и за заблуждаване на противника, които летят и принуждават който трябва да се отбранява от тях, ако имате 600 дрона пуснати, и от тях 200 са кухи, само за да ви отклонят вниманието, изразходвате внимание и муниции по тях и пропускате тези, които са наистина опасните. Така че този тип са тези ,които видяхме. Какво правят 19 дрона или 19 навлизания, повече от 10-11 са отломките, за които съобщиха, това не може да е случайно. Освен всичко друго, се появиха припомняния от украински специалисти, които през лятото, май-юни бяха започнали да пишат, че виждат руснаците да използват дронове, на които поставят сим-карти, които са полски и литовски, и всъщност виждате обект, кото се ориентира по GPS-системата и по комуникационни системи, всъщност като изпратен от литовци или от поляци. Защо, ако атакувате украински обекти, бихте ли атакували с полски сим-карти или литовски? Може би да, за да заблудите украинците, но нищо не е наред в цялата тази история, и за съжаление най-неприятното което видяхме и не знам защо от българския парламент чуваме реакции, че НАТО се е справило чудесно и е защитило територията си, не – аз мисля, че НАТО имаше предостатъчно време, повече от 3 години, да се подготви, да не допусне изобщо подобно нещо да се случва в този мащаб. Ако е един дрон, отклонил се, минал за минута-две през въздушното пространство, случва се, но да ги оставите да навлязат толкова навътре в полска територия, при това да сте предупредени от украинците, че те идват, мисля, че нещо не е никак наред със защитата на тази на-застрашена част от границата между НАТО и военна зона, каквато е Украйна.“ Това коментира в ефира на bTV Radio журналистът и заместник-главен редактор на Дневник Петър Карабоев.

„Подкрепата от Европа може да идва по няколко направления. Първо ЕС не е този който има водеща роля за отбраната – това е НАТО, това са националните правителства, които си водят политиката за отбрана. Европа може да помогне с намирането на инструменти за финансиране на програми, не казвам, че това е банкоматът за отбраната, но все пак ЕС има от десетилетия опит как да се измислят различни механизми, включително чрез консултиране на страните-членки дали заедно биха искали да направят нещо, фондове, с които могат да помогнат на тези държави бързо да си решат проблема, както е фондът за отбраната, но границите, на това, което ЕК и фон дер Лайен може да направи са доста ясни, и те не са много бързи и не са много ефективни, защото всичко се взема като решение с консенсус, поне ключовите неща в Европа, има държави, които не искат да се дълбае в тази посока, говорят за мир, да се прекрати това нещо, да седнат да преговарят – как да преговарят, нали виждате след срещата на Тръмп с Путин в Аляска виждаме една от най-горещите фази на войната, но със сигурност тя обеща да работи за дрон-стена по източните граници на ЕС, как това ще стане, Бог знае, това го каза в реч, която съдържа нейната програма за една година напред, докато ние имаме нужда от системи в рамките на седмици да подобрят сигурността.“, посочи още Карабоев.

Цяялото интервю за атаката с руски дронове над Полша и предизвикателствата пред Евросъюза, които очерта в речта си председателят на Европейската комисия, можете да чуете на следващия звуков файл.