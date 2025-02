„България сама избра да бъде по-встрани от дебата за Украйна с противоречива позиция и с отказ да заеме позиция 3 години, докато в същото време е известно, че помага военно-промишленият ни комплекс във въоръжаване на Украйна с муниции. Но политически ръководството на страната и много от партиите отказват да заемат позиция. Вчерашната реакция в парламента на партии и лидери, че ние никога няма да изпратим войски в чужбина и т.н., беше детинско – никой не ни е питал, никой не е отправял покана да изпратим.“ Това коментира в ефира на bTV Radio журналистът и главен редактор на „Дневник“ Петър Карабоев, по повод срещите на евролидерите, инициирани от Еманюел Макрон и дали България е встрани от дебата за Украйна. На втората среща днес беше поканен да участва по видеоконферентна връзка премиерът Росен Желязков.

„В тези разговори се установяваше просто контакт. Самите руснаци написаха преди няколко седмици, че виждат в най-добрия случай 2025 година като време за изграждане на доверие между двете държави. Безспорно е, че отношенията са на много ниско ниво, те трябва да си поговорят, да се разберат, да си имат доверие и да изградят инфраструктура за тези контакти. Ускори се този процес благодарение на Доналд Тръмп, това изненада Европа, те не очакваха толкова бързо да се случи, но това, което съобщи Вашингтон след срещата беше ясно – разбрахме се да си изградим екипи, да се разберем къде ще разговаряме, да си оправим посолствата, защото са със силно намален състав, защото трябва да има кой да си говори. Това се случи в Рияд. Може да са си говорили трябва ли да се срещнат двамата президенти – това е въпрос на добра воля.“, посочи Карабоев за срещата в саудитска Арабия между САЩ и Русия.

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.