“Целта на Иран беше да вдигне залозите в конфликта с Израел” Това каза в ефира на bTV Radio Петър Карабоев - международен редактор във вестник "Дневник". “Те нарушиха едно огромно табу, съществуващо между двете страни от ислямската революция насам и това табу беше Иран да не напада от собствена територия Израел, чието съществуване впрочем Техеран изобщо не признава и смята, че това е държава, която е напълно измислена, окупирала е палестински и арабски земи и трябва да бъде заличена от лицето на земята. Режимът в Иран вече обяви, че може да напада Израел от собствена територия, а не само чрез своите подставени лица - това е мрежа от организации в много обширен район, започващ от хутите в Йемен, на юг от Саудитска арабия, това е на арабския полуостров и на изхода от Червено море до Южен Ливан, където е Хизбула, части в Сирия, в Ирак и т.н. И това е много опасно, защото това е хвърляне на ръкавица в лицето на Израел. Това би качило драстично залозите и рисковете за регионална война в района с последици в много по-широк обхват”, каза още Карабоев.

Цялото интервю с Петър Карабоев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.