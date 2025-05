„Това, което виждаме е това, от което се опасяваха доста хора в Западна Европа, че достигаме фаза, в която изглежда американците заявяват, че се оттеглят от усилията за постигане на някакви мирни преговори. Това за хората, които следят внимателно тезите на Доналд Тръмп и на хората в новата администрация още в предизборната му кампания и особено след като влезе в Белия дом, не е изненадващо, това е човек, който доста бързо губи интерес и фокус върху някакъв проблем и прагът му за постигане на успех е доста нисък. В личен план изключително много, той не обича сложни международни неща, свързани с културни особености, исторически натрупвания и т.н. Той подхожда като бизнесмен. Той излезе и каза –Украйна трябва да отиде да преговаря с руснаците и след това написа, че ако руснаците прекратят войната, ги очаква рогът на изобилието, страхотен бизнес, най-големият търговски партньор ще бъдат Америка, задават се златни времена на бизнес между Съединените щати и Русия на Владимир Путин. Какво общо има това с войната, не е много ясно как трябва да бъде прекратена, не чухме нищо за санкции да заплашва той да използва срещу Русия, така че на този етап мисля, че големият въпрос е – Америка се оттегля, но до каква степен се оттегля от мирния процес? Той каза – нека да продължават двете държави в Турция, Ватикана, Швейцария, където искат, затова „Файненшъл таймс“ пуснаха заглавие от типа – „Доналд Тръмп прехвърли мирния процес на Ватикана“. Това не изглежда никак добре в момента.“ Това коментира в ефира на bTV Radio журналистът и заместник-главен редактор на „Дневник“ Петър Карабоев за изявленията след телефонните разговори на Доналд Тръмп с Путин и Зеленски.

