„Това, което премиерът Денков каза в Киев е заявено на най-високо равнище от българските институции – че да, действията на Русия и плановете й са заплаха за националната сигурност. Тоест всичко, което се прави като помощ за Украйна да бъдат пресечени и отблъснати тези планове е инвестиция в българската национална сигурност. Разговорът за това, че сме наливали пари във войната да помагаме, според премиера Денков и според значителна част от българите е невалиден, тази теза е невалидна, това беше ясно още от първите дни на войната и още при първите заплахи, преди тя да започне 2022г. Въпросът е, че има малко публичност в България за това какво прави страната ни, не казвам, че другите държави са изцяло открити, това е война, има военни тайни, забавено обявяване на някакви действия, за да бъде изненадана отсрещната страна, трябва да го приемем това нещо, то не е някакъв каприз на властите, но е факт, че по публични данни ние наистина сме дали една значителна част от БВП за помощ на Киев. Отивайки си от премиерския пост, премиерът Денков направи възможно най-силното в тази посока – той каза – ние ще продължаваме доколкото можем с военна, хуманитарна, финансова помощ, България не праща само въоръжение, тя помага на украински бежанци, и съучаства във фонда на Европейския съюз, те са два, в частност този големият, който беше гласуван преди месец – 50 милиарда евро, да функционира украинската държава. Пенсиите да се плащат, полицията да си взема заплатите, да работи интернет. България се показа в рамките на възможностите си като един напълно достоен съюзник на ЕС и НАТО.“ Това коментира Петър Карабоев, заместник-главен редактор на „Дневник“ за посещението на премиера Денков и българската делегация в Киев.

Целия анализ на Петър Карабоев какви са сценариите за развитието на войната в Украйна, можете да чуете на звуковия файл.