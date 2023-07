На срещата на върха на НАТО във Вилнюс Украйна се очаква да получи гаранции за сигурността, най-вероятно под формата на декларации от няколко държави. Това каза в интервю за bTV Radio журналистът и заместник-главен редактор на Дневник Петър Карабоев.

„Украйна е изключено да получи ясен график с дата конкретна фиксирана, поне така изглеждат нещата към момента. След като имаме ясно заявена позиция на Вашингтон и Берлин, мисля, че отговорът е ясен. Въпросът е какво ще получи по-скоро като обещание за някаква по-съкратена процедура, по-ускорена процедура за влизане, тъй като всички досега без двете скандинавски държави от тази година, които бяха поканени миналата, са влизали с един план конкретен за действие, по който трябва да изпълниш определени изисквания и както се казва – в кутийките да се сложат кръстчета, че това е постигнато – борба с корупцията, граждански контрол върху въоръжените сили, законодателно да бъде подготвено всичко, разузнаването да бъде достатъчно осигурено, за да не изтича информация в посока, в която никой не иска и т.н. По много от тези неща Украйна тепърва трябва да работи, но очаква да получи един специален статут, както и да бъде създаден съвет Украйна-НАТО, в момента има такава комисия, която ще бъде издигната на максимално високото равнище, имаше такъв съвет НАТО-Русия, което означава постоянно представителство в централата на НАТО в Брюксел, присъствие на много от срещите, много бързи и къси контакти с делегациите, посолствата и т.н., така че това според мен изглежда максимално постижимото в момента, и НАТО е изправено пред следващия въпрос – а какво да правим с Украйна, докато тя се подготвя да бъде член на НАТО. И това за мен е най-интересното нещо, което очакваме, но то ще дойде най-вероятно извън формата на НАТО, то ще бъде във Вилнюс, но няма да бъде на платформата, на площадката на НАТО, и ще има формата най-вероятно на декларация от група държави, и двустранно сключени и обещани гаранции – каквито и да са, това чакаме с интерес за сигурността на Украйна в този преходен период, от група заинтересовани държави. Би трябвало да са 4 от петте големи сили в НАТО, Франция, Великобритания, Съединените щати, Германия, петата е Турция. Това е най-интересното, което чакаме в политически план.“, посочи Карабоев.

