Навлизане на Израел в ивицата Газа – около този ход са част от възможните сценарии за развитие на ситуацията, след нападението на Хамас срещу Израел, коментира пред bTV Radio журналистът и заместник-главен редактор на Дневник Петър Карабоев.

„Никой не може да каже до къде може да ескалира конфликтът. Това, което трябва да направи Израел, но му трябват дни, за да подготвят нещо наистина сериозно, е навлизане в Газа. Няма как да стане операцията по въздуха с артилерийски обстрел, и там загиват хора палестинци, които нямат нищо общо с Хамас. Тук държа да чуят нашите слушатели – ние правилно описваме – това не е нападение на палестинци, а на структура, която е призната за терористична организация. Обикновени хора няма къде да избягат, Газа е затворена територия. Голяма трагедия ще бъде хуманитарна. Трябва да подготвят израелците нещо и да влязат в Газа – въпросът е с каква цел. Едни казват, че превземането изцяло на Газа, тоест възстановяването на израелската окупация, тъй като това е територия от много десетилетия призната, че трябва да принадлежи на палестинците, тя е призната палестинска автономия, другата е Западният бряг на река Йордан, на няколко десетки километра в страни, окупация с много тежки последици за Израел, международна изолация, вероятно бум на тероризма в света срещу израелски обекти, това е версия, която дори – твърдят израелците, не е обмисляна в кабинета на Нетаняху. Навлизане и изгонване на всички палестинци и окупация на Газа – не. Другото е това, което са правили през последните години – влизане за кратко, 2 месеца примерно с опит да унищожат инфраструктурата на Хамас, да заловят някои от лидерите й, които се крият вероятно някъде, и да поставят Хамас на колене за Х броя години. Трета опция е да опитат да влязат и така да смачкат Хамас, че да бъдат подменени други хора да поемат управлението на палестинците в Газа“, посочи Петър Карабоев.

Той коментира, че ще бъде обект на много дълги анализи защо и как е допуснато нападението на Хамас.

„Това, което към момента виждам да коментират самите израелци, както и анализатори на района е, че има провал на целия модел, по който Нетаняху се опитваше да управлява една доста агресивна към палестинците политика с висок риск по линия на сигурността, като си мислеше, че не може да прави никакви отстъпки и напрежението, което предизвиква и от време на време изблиците на насилие, недоволство и т.н., той може да ги управлява. Оказа се, че не е така. Най-неприятното, което аз срещнах – за израелците неприятно, за това, че се е оказала бедна фантазията на хората, които трябва да анализират и прогнозират какво може да се случи. Изненадаха ги с неща, които те мислеха, за немислими. Дори това, че смятаха, че Хамас е достатъчно приземена, за разлика от други доста по-екстремни групировки, за да предприеме подобно нещо, тъй като всяка подобна акция е самоубийствена - срещу армията на Държавата Израел да тръгнеш е доста дръзко и ще предизвика много щети, убийства и смърт, но се оказа, че Хамас е готова да хвърли заровете в тази посока и да поеме този риск. И се оказа, че израелците не бяха подготвени за абсолютно нищо. Във времето ги изненадаха, в мащаба, комуникациите се оказаха неподготвени вътрешните, разположението на силите, системите за ранно предупреждение. Когато една държава – Израел знаете е живееща от десетилетия под сянката на заплахата за сигурността си позволяват това нещо да се случи, на израелското общество и политическа класа предстои много тежък и важен разговор“, каза още Петър Карабоев.

В предаването „Важното, казано на глас“ от Израел се включи и българката Теодора Ашер.

„Населените места, които са в радиус от ивицата Газа са в процес на евакуация, децата, които са във ваканция ходят и дават кръв, събират дрехи, има някаква вълна, организирана солидарност и с хората, които се евакуират. Синът ми е мобилизиран. Той е редовна армия, десантни войски, които в момента са в епицентъра на действието. Няма и да говоря с него, докато не се обади, за последен път се чухме, когато тръгваха на война – беше в събота сутринта. Цялата войска, всички военни, запасни сили са мобилизирани, децата не се върнаха на училище след ваканция, по северната граница хората са в бомбоубежища, останалите са на работа .Функционира Държавата, не е затворена, но пусто е за делничен ден, всички сме много тревожни и за пленените, отвлечените, и за военните, които участват в операцията, и с голяма тъга за стотиците жертви, които се оказаха жертви не на бомбардировките, а на безчинство“, разказа Теодора Ашер.

