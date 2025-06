„Всички правителства изчакват, и американците също, защото има разбира се и много израелци с двойно гражданство, но тези десетки хиляди хора са както туристи, така и хора, които са на стажове, на обучения, доста голяма бройка, но не са много вариантите, през които да се излиза, тъй като ако не е на изток през Йордания или през Сирия, сложно е през Сирия, остава на север Ливан, където приключи преди няколко месеца война и също не е много добро положението, на юг към Египет няма как да минете покрай Газа, така че всички са заклещени. Може би един от вариантите, който изглежда по-работещ и поне Полша и Италия споменаха е с кораби да изтеглят хората си през Средиземно море до Кипър. Но всичко това са хипотези и това, което виждам да се публикува и да се коментира и като сигнали да идват от региона е, че израелската армия има готовност за военна операция и е планирала операция в продължение на 2 седмици. Тоест ние сме в момента вероятно някъде на около една четвърт от това, което е планирано да бъде направено, а какво следва от там нататък – сложно е, трудно е, това наистина е мащабен конфликт, за който Израел се готвеше десетилетия наред и доста изненадващо започна.“ Това каза пред bTV Radio журналистът и зам.-главен редактор на Дневник Петър Карабоев, за блокираните хиляди хора в Израел, които очакват евакуация. Сред тях има и 50 български граждани.

По повод думите на израелския премиер Нетаняху, че страната му е по пътя към победата и ,че контролират небето над Техеран, Карабоев посочи:

„Това е ситуация, в която една държава е изправена пред най-модерната и най-ефективната военна сила в района. Оставяме настрана това, че от много десетилетия е непризнато това, че Израел разполага и с ядрено оръжие, те не коментират тази ситуация. Не са член на договора за неразпространение на ядреното оръжие. Още преди години израелците купуваха, едни от първите получаваха F-35, най-модерният действащ боен самолет в света, доусъвършенстваха го самите американци за тях, израелците допълнително си го усъвършенстваха, и разказваха, че те могат да правят каквото си искат в небето на обширен район – на целия Близък изток и залива, без да ги видят и без да могат да ги спрат. Това е въздушно преимущество, което 3 години след началото на войната в Украйна руснаците могат само да си мечтаят, тъй като те нападат стреляйки от своята територия, и с ракети и дронове. Но това означава, че наистина могат да правят каквото искат в Иран, въпросът е дали сами могат да го направят. Тъй като има лимити дори за израелската армия, когато се опитват да унищожат най-важното, да свалят перлата в короната- това е иранската ядрена програма. Има обекти, които са недостъпни за Израел и са достъпни вероятно за американско въоръжение, Щатите стоят далече от това място, и мисля, че като казах, че има планирани вероятно 2 седмици операция, това са стотици обекти, може би хиляди ще станат, Иран е огромна територия спрямо европейските ни мащаби, има много места, които трябва да бъдат издирени и унищожени. Виждаме, че не се нанасят масивни удари, които да избиват стотици и хиляди хора на ден, жертвите са няколко стотин, под 300са и от двете страни, работи се от една страна израелците да ударят местата, които биха пречили на израелската авиация да работи както иска и ракетните им системи, второ – да се унищожат ядрените обекти по възможност, трето да се предизвика икономическа и обществена дестабилизация на Иран, защото тук рафинерия, там електроцентрала, тук газово поле, но ако огледате петролния пазар как реагира, всъщност се видя, че това са едни сравнително прецизно насочени удари, които причиняват болка на Иран, но не толкова на световния износ на петрол. Реакцията от първите дни – четвъртък и петък, беше паническа поради липса на информация. В момента петролните пазари просто инкасираха каквото имаха, стабилизираха се на ново ниво и чакат да видят какво ще следва, какво ще прави израелската армия и кои квартали на Техеран иска да се евакуират – така правеха и в Бейрут в кварталите на Хизбула. Така че има да видим много неща и тепърва ще трябва да чакаме вероятно много години да разберем истинската цел на войната, която се случва, за съжаление сме в мъглата на войната.“

