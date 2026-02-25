"По принцип външната политика въобще не е изключително решаващ фактор за популярността на един президент и не решава изборите. Дори частични, каквито предстоят есента или президентски. В този смисъл не бива да се надценява това, което той казва в най-важната си реч за годината. Това, което казва за Иран – самият факт, че той изтъква, че няма да позволи те да имат атомна бомба, е една – най-важната, ключовата част от проблема между Запада, ЕС и Иран, но той не е единственият проблем. Той не е най-старият, но не е единственият и в този смисъл той е сравнително лесен да бъде разрешен, видяхме ударите миналото лято, които бяха започнати от Израел и довършени от американците, видяхме, че иранците казаха, че са готови ако искат някаква сделка, да изнесат обогатения си Уран в Русия ,за да са спокойни хората, има някакви технически стъпки към решаване на този проблем. По-важно беше нещо друго, което той спомена. Междувременно преди това държавният секретар Марко Рубио, който е и съветник по националната сигурност в Белия дом брифира сенатори и ключови конгресмени, че Иран е започнал разработване на ракета, която може да достигне Съединените щати. Иран разполага вече с балистични ракети, които могат да достигнат до Европа, до България със сигурност и най-вече да поразяват американски цели в Близкия изток. И това всъщност е големият проблем, който посочва Израел. И третият проблем, който посочва, но американците не го повдигат на тези преговори е мрежата от организации и подставени структури на Иран в района, които много от тях са признати за терористични организации – там са и Хамас, и Хизбула, и много други, които освен, че тормозят района и заплашват сигурността в света и в Европа, и в Съединените щати в някакъв смисъл, са способни да отвърнат при евентуална американска военна операция, предизвиквайки доста разрушения и доста смърт. И всъщност това е, което Израел, който е пряко засегнат по линия на националната сигурност, както и арабските държави в Залива, настояват да бъде добавено в разговорите на Америка с Техеран – програмата с балистични ракети и мрежата с подставени организации. Това не го чухме, но чухме половинка, мъничка част в речта и в това необичайно брифиране на Марко Рубио на Конгреса, че има проблем, вече признават американците, и с балистичните ракети." Това коментира пред bTV Radio журналистът и заместник-главен редактор на "Дневник" Петър Карабоев за речта на Тръмп, напрежението между Съединените щати и Иран, и предстоящите преговори.

"Има внушително струпване на оръжия в района. Показателно е, че почна да се говори в сериозни медии за това, че имаме проблем с използването на войната и на заплахата с война и военни удари, като средство за постигане на интерес, като окончателното средство за натиск над някого. Това е огромен проблем, защото ако най-голямата ти тояга не ти върши работа, къде отиваме? Сега малко по-сериозно – в района има вероятно около 300 американски самолета от различен тип, има струпване на хиляди военни от Пентагона, и два самолетоносача, включително и най-големия в света. Само „Джералд Форд“, най-големият самолетоносач, мисля, че операциите му струваха 7 милиона долара на ден. След 3 седмици това са четвърт милиард долара, това е много скъпо нещо. Сроковете, които се опитаха да разиграят анализатори кога би атакувал Доналд Тръмп – първият вариант, ние сме в края му, беше, че той ще атакува между неделя и четвъртък, преди срещата с иранците, за която говорихме. Вторият вариант беше, че той ще атакува в самия четвъртък, когато му бъде предложено нещо от иранците, което той ще отхвърли ,ще каже, че това е изключително унижение и срамота и няма да се церемони с тях, и започва атаки. Но освен всичко друго, вероятно той може да мине във версия – чакайте да проуча това, което видях и тук идва третият сценарий – между понеделник и сряда следващата седмица. Това съвпада и с любимия му израз – тук ще ви дам отговор след две седмици. Тук обаче идва един друг проблем – в Рамазан сме. Най-святият за мюсюлманите период от годината – да ги нападнеш означава да си създадеш проблем и неприятности с милиони мюсюлмани по света, в района особено. Означава също, че ако си разчитал, че иранците обикновените, които протестират и пак почнаха да излизат по улиците, ще се отцепят от режима и ще се надигнат в момента, в който американците го бомбардират, няма как да се случи. Това са вярващи хора, които ценят празниците и не върви. Рамазанът изтича на 19 март. 19 март е много далече за сумата, която споменах, че е много скъпо. Затова остава сценарият някъде в бъдеще, но той е доста унизителен за Доналд Тръмп.", каза още Петър Карабоев.

