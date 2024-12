„Две държави спечелиха от цялата тази ситуация - това са със сигурност Турция, защото тя отдавна подкрепя, не казвам че ги командва, директно има контрол върху тях, части в Северната част на Сирия, включително на етнически турци в района и успя да създаде един сравнително дълъг буфер на сирийска територия по границата с Турция и да поддържа кампанията си за несъгласие с режима на Асад, макар че да имаше някакви увертюри и опити за контакти. Втората държава, която печели е Израел, тъй като Сирия, традиционен дългогодишен съюзник на Иран, територия, през която Иран вече след началото на гражданската война прекарваше към Ливан и Хизбула оръжие, беше изградила противовъздушни радари на сирийска територия, които да спират Израел, ако нещо опита да направи, всичко това е минало. Всички останали обаче, България включително като част от Европа, губим от тази ситуация, защото никой не знае как ще се развие тя.“ Това каза пред bTV Radio журналистът и заместник-главен редактор на „Дневник“ Петър Карабоев за ситуацията в Сирия, след падането на режима на Башар Асад.

„Очевидно са били неподготвени, защото нищо не сработи и всичко приключи за 2 седмици, за десетина дни, това беше голямата изненада – скоростта, с която се разви тази офанзива. Да не забравяме, че Сирия е страна от този тип – говорим като география и като разпределение на население, градове и т.н., че е достатъчно да контролирате 2 магистрали, 4 града и няколко военно-въздушни бази, да кажем и едно пристанище и всичко приключва. Това не е гъсто заселена държава, в която да се налага да водите боеве населено място по населено място. Така се справяше и Ислямска държава преди години, която контролираше просто група селища и инфраструктурата между тях. Очевидно беше изненадан Дамаск, но Дамаск беше от години в невъзможна ситуация, имам предвид и режима на Башар ал Асад, защото той не разполагаше с военна сила, имаше приличен някакъв репресивен апарат, но отбраната на режима от гражданската война практически беше зависим от две държави - това бяха Русия и Иран. Оказва се, че Русия, изненадващо за нейните свръх амбиции на президента Владимир Путин да бъде световна супер сила, опитвайки се да седи на два стола – от конфликта в Сирия се оказва на земята. Започваш военна кампания, но не я довършваш и не си тръгваш. Нямаш и ясна идея как да излезеш от този конфликт и изведнъж се оказва, че конфликтът беше решен по някаква собствена логика. За иранците няма какво да говоря, те са затрупани също с проблеми в Ливан с Хизбула, Израел бомбардира в Иран някакви цели, цялата ос на съпротивата, която беше изградена от подставени организации – Хамас, Хизбула, са от една година, Израел води синхронно войни в района, са насочени към тази ос на съпротиватаи Иран губи тази война и това е факт. Режимът на Асад във военен план нямаше на какво да разчита.“, коментира Карабоев за това дали властите в Дамаск за били неподготвени и кои са факторите за успеха на офанзивата срещу режима на Асад.

