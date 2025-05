“Случва се нещо, което не е толкова изненадващо. Видимо е, че ДПС е доста по-активна на терена от АПС” Това каза в ефира на bTV Radio Петър Кичашки от „Галъп интернешънъл Болкан“. “Формацията около Доган очевидно са доста апатични, особено в последно време. Аз останах изненадан как сякаш помежду другото оставиха да бъдат изведени от централата си, която обитават исторически. Това показва, че там няма някаква сериозна политическа енергия и всички сондажи, не само на колегите от Галъп, а и на всички останали агенции констатират едно съотношение между двете фракции, което е 2 към 1 в полза на ДПС - Ново начало. Видимо е на терена кой е видимият субект в рамките на политическия дебат. В този смисъл тези неща са очаквани. Джевдет Чакъров е опитен политик и явно си дава сметка, че това което се случва е необратимо”, допълни той.

