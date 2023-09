“Протестът на земеделците се политизира и се ползва за политически цели тук в Народното събрание” Това каза в ефира на bTV Radio депутатът от “Продължаваме промяната - Демократична България” Петър Куленски. “Истината е, че когато отидем в магазина всеки един от нас иска да плаща възможно най-ниски цени за хляб, олио, мляко и месо. Най-добрите цени не могат да бъдат постигнати, когато ограничаваме чисто пазарни механизми. Зърнопроизводителите са едни от най-подпомаганите, само за миналата година са отчели печалба в размер на 2,5 милиарда лева”, добави той.

Цялото интервю с Петър Куленски пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.