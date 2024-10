На днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество са представени предложенията на КНСБ, свързани с данъците и доходите.

„Като главен синдикат мислихме за различни варианти, които могат да се търсят като решение и предложихме повече от 10 мерки, които са свързани с промяна в данъчната система, които биха донесли близо 5 милиарда, или по-точно 4,7 милиарда приходи в бюджета. Така че по тази линия направихме своето предложение и неговата цел е да успее да балансира ситуацията, така че всичко, което ще се събере като повече приходи да има възможност и съответно необходимите разходи, които ще има за 2025г. да се реализират.“, посочи пред bTV Radio Петър Мишев, икономически анализатор от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ.

Сред предложенията са вдигане на ставката за корпоративния данък от 10 на 15%, данък върху финансовите транзакции, даже и въвеждане на данък върху вредни храни.

От КНСБ настояват и за 10% увеличение на заплатите в бюджетния сектор.

“Това е нашето дългогодишно предложение за провеждане на хоризонтална политика, 10-те процента са на фонда, който е в момента за заплати, от 2024-та той е 18 милиарда, така че говорим за 1 милиард и 800 милиона, като тук включваме и ръста на МРЗ, който ще имаме от 1 януари 2025г. Така че това е нашето искане. Като сравним с нашите данъчни предложения, които са 4,7 милиарда, остава нетен ефект от около 3 милиарда за бюджета. Плюс преосмисляне вероятно на капиталовата програма или на някои разходи, които са завишени. Защото това, което представиха от МФ е един разширен вариант на това, което искат отделните министерства. Това, което заяви и днес министър Петкова е, че бюджетният дефицит ще е до 3%, изглежда напълно постижимо, така че нашите предложения са в тази посока, абсолютно постижими, да има възможност и приходите в бюджета да се повишат. И от гледна точка, че все пак е необходима някаква политика по доходите, така че считаме, че тези 10% са разумно искане на фона на ситуацията, която има.”, посочи Мишев.

„Само връщането на ставките на брашното и хляба на 20% е на практика единствената ефективна мярка, защото тя донася около 400-500 милиона допълнителен приход в бюджета, но към момента е недостатъчна, смята Петър Мишев. Философията на данъчната система има нужда от промяна, добави още той.“, каза още икономическият анализатор.

По отношение на позицията на управителя на БНБ Димитър Радев посочи, че е необходимо спешно дисциплиниране на бюджета и като процес, и като съдържание.

„Съвсем разумно твърдение от гуверньора на БНБ, че трябва да се търси разум при изготвянето на една бюджетна процедура. Разбира се, като всеки банкер, той е по-консервативен и винаги се търси стабилност, а и от гледна точка на БНБ, основната цел е фискална стабилност, която ще ни приближи до еврозоната следващите една или 2 години. Така че – съвсем разбираеми са неговите насоки и идеи как да бъде изграден бюджетът. Ние като синдикат споделяме тази идея и считаме, че България трябва да остане като един фискален отличник в рамките на ЕС, какъвто е от момента на приемането ни. С изключение на ковид годината, когато беше разрешено да има по-висок бюджетен дефицит, ние винаги сме били в рамките на този бюджет. Но не бива да се тръгва в крайност, да се търси балансиран бюджет в една ситуация, в която очевидно е, че разходите ще бъдат повече от приходите, но считам, че с тези мерки, които предложихме, има вариант да се намери разумно решение, което да не е за сметка на работещите, в същото време да отговаря на тази фискална стабилност, която се стремим. Така че – мога да кажа, че споделяме идеята на гуверньора на БНБ, че трябва да прояви разум при изготвяне на бюджета за следващата година.“, каза още Петър Мишев.

