„Това, че връщането на бюджета щяло да доведе до финансова нестабилност е абсолютно невярно. Приемането на бюджет с такъв дефицит, тоест с такъв пореден живот назаем, ни обрича със сигурност на бъдеща финансова нестабилност. Въпросът е, че не г-жа Йотова ще плаща сметката за това. Не искам да влизам в юридически спорове с г-жа Йотова, защото нито аз, нито тя сме юристи, но в Конституцията пише, че правовата държава трябва да се упражнява в рамките на закона, и правовият ред да бъде вътрешно непротиворечив. Нали така? Приемането на бюджета в този вид е в пряко противоречие с действащия общ закон, който урежда публичните финанси, където ясно е записано, че дефицитът не може да бъде над 3 процента. Тоест приема се бюджет, закон, в нарушение на действащ закон. И ако това не е достатъчно за г-жа Йотова като формален повод, аз не знам кое би могло да бъде достатъчно. Тук разговорът е по-голям. И той е докога българската политика ще бъде нещо, което е действие с отложено плащане, тоест действие без поемане на отговорност. Защото приемането на бюджет с такъв дефицит, вземането на милиарди заем означава, че някой сега ще се разплаща, за да го харесват, а сметката ще плаща следващият или още неродените българчета. В 3-годишната фискална програма на правителството на г-н Радев нещата изглеждат още по-зле. Външният дълг отива почти до 50% от БВП и при това положение искам вашите слушатели много добре да чуят следното – с вземането на тези заеми, процес, който започна преди 4 години при част от хората, които сега спорят за това – Продължаваме промяната и Асен Василев, всяко българче, което ще се роди утре след приемането на закона, заедно с акта за раждане ще получи и фактура на стойност 12000 евро, толкова дължи всеки българин за последните няколко правителства. Като започнем от това на г-н Василев, служебните правителства, това на г-н Желязков и това на г-н Радев, с толкова е увеличено това, което трябва да плащаме, за да финансираме техните политики. Бюджетът вече не е средство за правене на политики, това е начин за купуване на избори. Тази година ще са президентските, следващата ще са местните. Следващата година ще разправят същите лакърдии.“ Това каза пред bTV Radio д-р Петър Москов, лидер на партия КОД, част от Синя България и бивш здравен министър, за отказа на президента Илияна Йотова да наложи вето върху Закона за държавния бюджет.

На въпрос за кандидата за президент на център-дясното пространство, Москов отговори:

„Синьото в България бива пребито на два последователни президентски избори от червеното в България. Причината за това не е толкова в качествата на г-н Радев, които очевидно за да гласуват толкова хора, виждат в него. Причината е в отказа да се надмогне тясно партийният разказ за това какво трябва да се прави и да се търси цел. Обвинявам всеки един, който играе тези игрички и иска през собствен партиен кандидат да комасира вота на някакви хора и да нарече себе си опозиция, обвинявам го в игра директно даваща възможност на г-н Радев и неговия кандидат да спечелят убедителна победа.“

Целия разговор за бюджета, за Националната детска болница и за предстоящите президентски избори, можете да чуете на следващия звуков файл.