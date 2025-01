„Това управление е плод на лявоцентристко мнозинство, на лявоцентристки консенсус и съответно ще провежда политиките, които такъв лявоцентристки консенсус ще изисква от него. Защо казвам това – защото винаги, когато БСП и ДПС са били в управлението, се получава едно и също – наистина на България й е нужно редовно правителство, но не каквото и да е. Дясно реформистко правителство може да промени траекторията и да даде посока. Това правителство няма да даде посока. Ще създаде фалшивото усещане и спокойствието в цялото общество, че няма да ходим през 3 месеца на избори, но заради толкова различните политически партии, заради липсата на обща идея между тези партии какво е добро за България, то ще се блокира взаимно в действията си и резултатът от цялото това нещо ще бъде възможността различни партийни върхушки да завземат властови позиции. Специално за БСП и ДПС на Доган, където гладът за такива позиции е много остър, това ще доведе според мен и до компрометирането на мнозинството и на правителството.“ Това коментира пред bTV Radio доктор Петър Москов, лидер на партия КОД, част от обединението Синя България, лекар анестезиолог и бивш здравен министър.

„Даниел Митов е човек, който не просто познавам, мога да нарека мой приятел, това е изключително смислен човек, както и други хора в правителството. Самият премиер Росен Желязков, част от министрите, които са наистина читави, качествени, професионални политици, хора със смислени разбирания. Но тези смислени хора ще бъдат и са вече жертва, изкупителна роля ще имат, заради характеристиката на управлението и невъзможността управлението да следва определена посока. Тук не става въпрос дали Росен Желязков става а този пост – става! Дали Даниел Митов е качествен политик с ясни и проевропейски разбирания – да, така е. Само че в управление, в което ГЕРБ-СДС реализираха управленската си амбиция, като върнаха във властта БСП и ДПС, тези хора просто ще бъдат блокирани във възможността да направят каквото и да било.“, посочи Москов за вътрешния министър.

За оттеглянето на Ивайло Иванов от поста началник на кабинета на вътрешния министър, Москов коментира: „Това е правилна стъпка, защото ние не очакваме в Синя България това управление да даде ясна посока, но това, което може да направи е да даде спокойствието, излизането от ежедневния предизборен крясък и общото ни разбиране на всички, че репресивните органи на държавата – МВР, прокуратура, не трябва да бъдат предмет на това да бъдат плячкосани от определена политическа сила, за да бъдат използвани срещу нейния опонент. Ивайло Иванов и онова МВР, което би протестиращите пред сградата на Министерския съвет не трябва да бъде толерирано. Същото апропо трябва да се каже и какво ние от Синя България очакваме от Демократична България в парламента, което се явява единственият лъч, от който може да излезе нещо добро в този парламент – да се разграничат от Бойко Рашков, защото това е още по-онакова МВР – на Държавна сигурност и червената олигархия.“

„ДБ не можаха да наложат себе си като десен фактор в управлението и да наложат смислени реформаторски политики в това правителство, защото бяха блокирани от левия си коалиционен партньор Продължаваме промяната. ДБ са пред избор – те трябва да решат за себе си дали ще продължават в такава аморфна коалиция, ПП-ДБ е като умален модел на самото правителство, разнопосочни като послания неща.“, коментира още Петър Москов по повод оставането на ДБ извън властта.

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.