“Днешният ми работен ден завърши с една линейка, която е обиколила 5 софийски болници, за да доведе спешен пациент в болницата, в която работя. От другите са я върнали, като са казали, че не желаят да приемат този пациент” Това съобщи в ефира на bTV radio лидерът на партия КОД и бивш здравен министър д-р Петър Москов. ”Проблемът не е в една или друга болница, защото те играят според правилата, които са зададени. И ако има държава с ясно законодателство, всяка една от тези болници трябва да бъде санкционирана тежко, а при повторно нарушение просто затворена. Да излезем от комунизма и да влезем в смислено демократично и пазарно общество не означава да унищожим държавата да осигури публичната ни среда. Там, където общественият интерес е важен над частния - там държавата има неотменима функция”, допълни той.

Петър Москов коментира и възможността за реализиране на третия мандат. “Ние твърдо вървим към избори от 3-ти октомври миналата година. Междувременно имаме някакви индиански ритуални танци, които са разбираеми единствено от участниците в тях”, каза той.

