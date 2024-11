„Нужна е обединена десница и решението на политическия съвет на Синя България е да започне разговори за пътищата и начините за изграждане на такава обединена десница. Разговори с предприемаческите организации, с представители на бизнеса, с парламентарни, с извънпарламентарни партии, с всички тези, които правят заявка, че могат да припознаят десен реформаторски дневен ред. И ще търсим такива срещи и ще водим такива разговори публично. Защото разговорът за обединена десница не е около нещо или около някой, както си го представят ГЕРБ и Демократична България, а около дясна програма за управление. И ние ще търсим публичната позиция на всеки един от тези политически субекти за това. Защото другото е бавната смърт на обществото. Отказът от такъв разговор на някои от тези хора също е смислен резултат, защото така ще стане ясно кой има изгода от разделянето на десните хора и разслояването им на враждуващи групи.“ Това каза в интервю за bTV Radio доктор Петър Москов, лидер на партия КОД, част от дясното обединение „Синя България“ и бивш здравен министър. Той посочи, че разговорите ще бъдат инициирани още в рамките на този месец.

На въпрос дали разговор с Демократична България за обединена десница минава през разделянето с Продължаваме промяната, Москов коментира: „За нас диагнозата за ПП е абсолютно ясна, за нас те са социалисти по убеждение. Това не е добро или лошо, просто е истински факт. Използвам вашия ефир, за да оповестя това решение на политическия съвет на Синя България да започнем такива разговори. Въпрос на разбиране в останалите политически сили е дали постигането на такава цел – обединена десница, която да върне смисъла от гласуването на дясно мислещите хора наедно място зад обща реформаторска дясна програма си струва, или пък целта е общността на десните хора да стои разделена, да бъде насъсквана една срещу друга, резултатът от което е да бъде повече социализъм и несигурност. Ние ще бъдем мотор на този протест.“

За предложението на Бойко Борисов за четворна коалиция между ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, БСП и Има такъв народ, като самият Борисов да е премиер, Москов каза: „Това, което предлагат ГЕРБ е техният начин да кажат, че не те, а някой друг ще е виновен за това, че отново няма да имаме редовно управление и отново ще отидем вече на осмите подред избори. Тук не става въпрос за това дали г-н Борисов притежава или не качества да бъде премиер, той го е доказал по някакъв начин, а за това, че това е невъзможно предложение за който и да било от останалите. Тук отново опираме до фалшив разказ, създаване на фалшива реалност, в която причините, за да не се случи нещо не са истинските. Защото ако това дали ще имаме редовно правителство ще зависи от това как ще се казва председателят на Народното събрание или коя баш политическа сила ще излъчи премиера, но няма и дума за това какво ще прави подобно правителство, или какъв ще е дневният ред на това народно събрание, очевидно става въпрос за двойно дъно. Те всички са наясно, че това, което им остава е да продължават да говорят на твърдите си електорати и това правят – и ГЕРБ, и Промяната, и всички останали, защото твърдите електорати са тези, които могат да ги вкарат отново в следващия парламент със загадъчната заявка, че те вече ще имат нов план и нова рецепта. Това, чете абсолютно не са готови да направят правителство – аз ще кажа защо не са готови. Защото това, което следва за следващата година, бюджетът, покриване на разходи, намиране на пари за тези разходи, е функция на политиката на всички тези – на ГЕРБ, Промяната, и на всички останали заедно или поотделно през последните 3 години. Предизборни разкази – ще дадем на тези, ще увеличим на тези и на тези, идва времето, в което някой трябва да плати това. Това винаги сме всички ние данъкоплатците. Това, което предстои и което служебното правителство под сурдинка дава като заявка е увеличението на осигуровките, на данъците, отказ от някакъв вид обещани социални придобивки и някой трябва да носи отговорността за това. Обикновено тези, които най-много раздават, след това бягат от отговорността да кажат от къде ще дойдат парите. Ето от това се бяга, под претекста – ако не съм аз премиер, няма да има правителство, или ако не знам си кой не е председател на парламента, ще настъпи краят на света.“

Москов прогнозира нови избори през пролетта: „Моето твърдо персонално убеждение е, че те нямат никакво желание да правят правителство. Ако те могат да си говорят за себе си, твърдото убеждение на Синя България е, че на нас ни е нужно различно в същността си управление, което е основано различно разбиране за ролята и функциите на държавата. Управление, което да си постави за цел да върне икономическия растеж. Подходът трябва да бъде различен. Ако нещо се случи, то ще бъде от ден до пладне, тип орел, рак и щука. И моята прогноза е, че през ранната пролет на следващата година отново сме на избори.“

Цялото интервю с Петър Москов можете да чуете на звуковия файл.