„Левичарските експерименти и в София, и в България трябва да бъдат прекратени, защото разказът между ГЕРБ и Спаси София е кой е виновен, а не как ще променим нещата. Синя България в четвъртък, на заседанието на Общинския съвет, ще излезе с ясен документ с набор от точки и десни политически решения, за да търси консенсус около дясно управление на Софийската община. Въпреки кмета, въпреки левичарите. Да видим кой има силата да преодолее сегашните си нагласи и да каже, че е сгрешил. Трябва силно дясно управление, и нека то да започне в София.“ Това каза в ефира на bTV Radio д-р Петър Москов, лидер на партия Код – част от „Синя България“ и бивш здравен министър, по повод решението на „Спаси София“ да излезе от коалицията с ПП-ДБ и да свали доверието си от кмета Васил Терзиев.

„Няма никаква опасност правителството да падне. Едното ДПС спира да го подпира, другото ДПС започва да го подкрепя. Правителство ще има, докато ГЕРБ иска това. Казвам ГЕРБ, защото БСП и ИТН ще имат за цел максимално дълго това правителство да остане, за да могат да реализират определени политики чрез техни представители в управлението и да поискат отново доверие на следващите избори“, коментира Москов по повод политическата ситуация в страната след втория вот на недоверие и стабилността на властта.

„Упрекът ми е към партиите от Демократична България, защото те не успяха да си наложат това усилие да изместят през собственото си присъствие ДПС в управлението, защото останаха политически заложници на партньорите си от Продължаваме промяната – една популистка лява формация, която има за цел всичко останало, но не ясен десен път на България“, посочи Москов.

„За да се промени нещо радикално след нови избори, трябва да има обединена ясна идеологическа десница, която да направи разликата, да придърпа ГЕРБ към полюса на дясното управление, да изтегли България и да даде посока. Синя българия стои зад тази платформа за обединение на десницата. Вече има разговори с политически партии, които искат да се случи това“, каза още Петър Москов.

По отношение на възнагражденията в здравеопазването, недостига на кадри и оставките на педиатри в Пета градска болница в София, Москов посочи:

"Това са симптоми на отказ на държава и община да прави политика в сферата на здравеопазването. Поддържат се системите такива, каквито са, за да не се сгромолясат окончателно, това струва на нас като данъкоплатци и плащачи на осигуровки все повече пари, резултатът е все по-лош, със все по-лоши показатели за здравето ни, със все по-лоши възрастови и качествени показатели на хората, които работят в тази система. Та за да има отказ от практиките, които са досега, трябва да има ясна държавна политика. Държавната политика означава да има толкова лечебни заведения, от колкото имаме нужда, на базата на нашите потребности, изчислени 10 години назад. Това, което казвам с толкова много думи е документ, с който борави всяка една държава от Европейския съюз, с изключение на България, като задължителен документ, нарича се Национална здравна карта. И за Националната здравна карта изчисленията сочат, че ние трябва да имаме около 100 болници за активно лечение. 100 болници има само в София. Ние плащаме за администрацията, за персонала, за недостига на персонала, защото един и същи персонал е разпределен не върху 100 болници в цялата държава, а върху 400 болници. Така че, когато държавата си влезе в изискванията, когато касата изпълни вмененото й в момента със закон, който аз съм прокарал преди 10 години, нужда от това да прави селективен подбор на първо място с болниците, които ви гарантират 24-часов достъп, които гарантират многопрофилност и комплексност на лечението, и след това, ако нуждите го изискват, и с някои от останалите, които са си намерили някаква бизнес ниша, тогава 50%от въпросите, които тормозят хората, няма да са налице. В болницата, в която работя, работят 120 млади, току що завършили лекари. Те минават през специална програма от 6-месечно обучение в спешно отделение. Едно от най-натоварените спешни отделения в цялата държава. И това със застаряването също не е така. Там, където е непривлекателно, в тежки райони, в изоставени райони, това изисква активна политика по отношение на държавата. Държавата трябва да стимулира и да финансира, да може в тази селищна система да има личен лекар, да има сестра и това са прости неща и не изискват много пари. Но това се случва, когато има политика. А не системата да върви, крадците от системата да продължават да печелят, а ние да се чудим защо е така."

„Групата на „Синя България“ в Общинския съвет ще внесе още следващата седмица във връзка с разискванията на бюджета на София предложение за разкриване на спешен кабинет в Пета градска. Това е част от драмата на педиатрите, защото там им е казано – вие ще работите допълнително в спешен денонощен кабинет, какъвто още един има нужда софийското здравеопазване и децата на София. Това, което предлагаме е ясен разчет за около 450 000 лева, които трябва да бъдат отпуснати от общината в рамките на 2 милиарда и половина бюджет, който отива знаем къде, за да може този педиатричен кабинет да е финансиран, да има ефективно заплащане, а децата на София да имат още едно място, където когато кабинетите са затворени на великите и лъскави болници след 2 часа, да могат да отидат, когато детето има температура, когато го боли и не дай Боже нещо по-сериозно.“, каза лидерът на КОД.

„В София има 4 болници за активно лечение. Всяка една от тези болници, може би Първа е изключение, само там е над 50% използваемостта на леглата. В Четвърта градска използваемостта на леглата е 14%. Това означава, че между 50 и80% от легловия фонд е неизползван. Една болница печели и се развива, когато е търсена от пациентите си. Там лежат пациенти и се лекуват, и биват излекувани с нужното качество, за да разкажат на съседа си и той да отиде да се лекува на същото място. Софийска община години наред държи тези болници поотделно – с 4 администрации, с 4 сградни фонда, с 4 сметки за отопление и за ток. Резултатът от това е, че няма достатъчно пари за възнаграждения на педиатри, които напускат и плашат с това, че ще напуснат. И хората са в правото си да го направят.“, обясни още Москов.

