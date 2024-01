„Имаше вицове – много бързо вървяла опашката пред кабинета на здравния министър, все се сменяли, повече отколкото в други сектори, да кажем отговора – защото в областта на здравеопазването много болезнено и много остро, много бързо проличава липсата на действие, проличава неефективното харчене на средства, проличават кражбите, за разлика от други места. Ако някой открадне нещо от магистрала, ще разберем като я построят след 5 години. Ако нещата в здравеопазването продължават да се движат по начина, по който са, то не е в интерес на пациентите, не е в интерес на лекарската гилдия, а е в интерес на олигархията, която е заграбила този сектор – тогава това лъсва след месец – два, три, след ваш репортаж, някоя майка скърби за детето си или нещо друго, и тогава си тръгва министърът бързичко. Смяната на министъра не променя нищо от това, че това мнозинство не променя нищо от това, че това мнозинство няма цели, няма програма, няма волята да промени статуквото в здравеопазването, от което си мисля, че голяма част от вашите слушатели са си патили и ще продължават да си патят, и не са доволни.“ Така лидерът на партия КОД и бивш здравен министър д-р Петър Москов коментира честите смени на здравни министри и изявлението на проф. Христо Хинков, че иска да се оттегли от поста, защото няма достатъчно подкрепа.

„Д-р Хинков вероятно е анализирал наличността или липсата на подкрепа в политическото мнозинство и на базата на това е взел своето решение. Това понякога е достойна позиция и човек, който може да направи този анализ и да разбере, че не би могъл да свърши нещата, които иска да върши, защото не се ползва с политическа подкрепа трябва да направи, преди да бъде подаван на обществото като някаква изкупителна жертва за нещо, само че знаете ли – ако ме питате мен, това, което направи министърът на здравеопазването е да създаде някакви сътресения вътре в управляващата коалиция – дали около ръководството на Пирогов, дали около други неща, а такова нещо е недопустимо, защото този сговор на олигарси не може да бъде предмет на развала от някакви дребни неща и хората, които всяват напрежение вътре, трябва да си отидат. Дайте си сметка, че нито по време на първите разговори, когато се започна – ще остава ли министър, няма ли да остава, нито сега, нито при евентуалната смяна на този кабинет, не се говори за постигнати цели или непостигнати цели. Защото това биха били формални основания едно мнозинство да сложи или да махне определен министър. И това е така, защото такива цели просто не бяха поставени. Ако видите цялата управленска програма – не само в сектора здравеопазване, а във всеки един от отделните сектори, ще видите едни записани административни цели като – ще купим нещо, ще платим заплати, ще увеличим доходи, нещо, което няма нищо общо с политическа програма, нищо общо с решение на който и да било от проблемите – било здравеопазване, било в образование, било във вътрешната ни сигурност. Затова казвам – истинските хора, които владеят положението и определят политиката, не са в Министерски съвет. Това е така, за да не се носи отговорност за нищоправенето, зад което стои разпределянето на парите от този сговор на олигарси.“, каза още Петър Москов.

Цялото интервю с лидера на КОД д-р Петър Москов за ротацията, диагностиката на проблемите в здравеопазването и кризата в Столичния общински съвет, можете да чуете на звуковия файл.