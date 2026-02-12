„За Синя България г-н Радев винаги е бил и ще бъде основен политически опонент, защото г-н Радев ще бъде новият лидер на лявото, защото той беше президентът на лявото досега. Г-н Радев ще бъде поредният, който иска да казва – „Държавата, това съм аз“. Спорът между г-н Радев и г-н Пеевски не е за различна държава, а за това кой владее държавата. Има нещо много по-важно – защо за нас Радев е опасност и моля вашите слушатели да ме чуят за това, което ще кажа. Силен резултат за г-н Радев, г-н Радев начело на държавата, означава ни повече, ни по-малко край, това означава затваряне на дъгата на постсъветско влияние между Сърбия, Македония и България, означава България да завърши процеса по това държавната структура и икономиката да бъде направена по модела, който работи пълноценно в Беларус и в Русия. А това е моделът на назначена олигархична икономика, под контрола на тоталната държава, която назначава бизнесмени, спира бизнеси, тотално контролира обществото. Това е България, в която всеки един от нас, който има какво да губи, защото 30 години е строил нещо, трябва да се плаши. И трябва да направи нужното, за да не го напуснем. Синя България казва, че е вълноломът пред вълната Радев. Искам да чуя същото нещо от ГЕРБ и Продължаваме промяната, ако имат претенция да бъдат нещо различно. Смислено мнозинство в следващия парламент може да има при ясна и едновременна изолация и на Пеевски и ДПС, и на Радев и неговата партия. Гърченето и на ГЕРБ, и на ПП и по двете теми е обидно и е лъжа собствените им избиратели.“ Това коментира в ефира на bTV Radio д-р Петър Москов, лидер на партия КОД, част от обединението Синя България, и бивш здравен министър.

Москов пожела успех на посочения за служебен премиер Андрей Гюров, но посочи: „Г-н Гюров, който беше част от ръководството на ПП, очевидно е избор, който издава някакво пристрастие, очевидно това е някакъв вид реверанс, покана за танц на г-н Радев към ПП. Но какво от това, това е просто някакво поредно доказателство. Те самите от Продължаваме промяната нямат нищо против да си го танцуват този танц.“

Целия разговор за предстоящите избори и случая „Петрохан“, можете да чуете на следващия звуков файл.