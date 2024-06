„Заявките на политическите сили са техните начини да обяснят, че не те ще бъдат виновни, че няма да има редовно управление, нищо различно от това.“ Това коментира пред bTV Radio доктор Петър Москов, бивш здравен министър и лекар-анестезиолог, лидер на партия КОД, която участва на отминалите избори в дясното обединение “Синя България”.

Москов не очаква да бъде изпълнен първият мандат за съставяне на кабинет на ГЕРБ-СДС. За решението на Продължаваме промяната-Демократична България да останат в опозиция, той посочи: „Една политическа партия се създава и съществува, за да може да приложи собствените си политики и виждания за развитието на обществото в управление. Да седиш в опозиция е комфортно занимание, което води до високи заплати за 20-30 човека и разказ защо не може да се случи една работа. Никога не съм приемал това нещо. Никога това не е било моята гледна точка. Политическото представителство на определени хора трябва да се бие със зъби и нокти, извинете, че така го казвам, това е смисълът на това занимание. Политиките, които тези хора считат за правилни да бъдат наложени в управлението на държавата. Когато скоро мина кампанията, слоганът на кампанията на „Синя България“ беше, че гласуването за „Синя България“ има смисъл. Защото ние предлагахме и продължаваме да предлагаме нещо коренно различно от това, което предлагат всички останали. Те предлагат различни хора за една и съща политика, ние предлагаме радикално различно развитие на България. И нека сега всеки един от нас – всеки е направил своя избор или не го е направил, абсолютно мотивирано, защото не е намерил за кого, да си даде сметка дали от неговия глас е имало смисъл. Защото това, което се разиграва в 50-я парламент е същото, което се разиграваше и в 49-я. За първи път няма особена разлика, няма особен смисъл да спорим за това дали ще има или няма да има редовно правителство, защото резултатът за всички нас ще бъде един и същ. И да има редовно правителство, то ще е в следствие на договореностите за всичко това, което се случваше досега. А то ни води до там, до където сме. За мен и за хората, които избраха „Синя България“ това е неприемливо и ние ще защитаваме това, че има и различен път“.

По отношение на възможността за съставяне на експертно правителство с третия мандат, Москов коментира:

„В българската политическа действителност много рядко това, което е заявено е това, което се прави. Ако съдим по заявките, по-скоро не. Ако нещо такова се случи, то ще бъде някакъв изумителен тюрлюгювеч между БСП, ГЕРБ, ДПС, ИТН, там някой друг, който реши да се присъедини към това, ще бъде някакво индианско одеяло, закърпено набързо. Това не променя нищо. Всички тези хора изпълняваха тези политики, които ни доведоха до това състояние – да имаме 30% инфлация и 20 милиарда нови заеми за последните години. Ако това продължи, нещата ще станат много по-лоши. Това, че към момента си позволяваме да не го оценяваме, защото още кризата не е дошла с пълния си трясък, не означава, че пътят не е надолу. Намазана е тази пързалка, в която взимаме заеми, за да даваме пари на хора, които са бедни, след което ги плащаме тези, които работим. „Синя България“ иска представителство да имат не само тези, които работят, а всеки един български данъкоплатец, защото всеки в момента получава по-малко, отколкото дава на държавата.“

